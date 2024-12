¿Y Colo Colo? Carlos Palacios sorprende al revelar que “desde pequeño era hincha de Boca” - Chilevisión

Carlos Palacios sigue con sus días intensos en Boca Juniors, donde fue presentado de manera oficial tras varias jornadas repletas de especulaciones.

El ex Colo Colo ya posó con la camiseta del conjunto xeneize y este lunes dio su primera entrevista, instancia en la que no ocultó su felicidad.

"Estoy muy contento de mi llegada. Pude tener contacto mis compañeros, me recibieron súper bien. Se ve que es un grupo muy bueno y muy sano, ya me lo habían dicho otras personas", comentó.

En diálogo con El Canal de Boca, medio oficial del cuadro trasandino, La Joya elogió "la calidad de jugadores que hay, creo que está demás que yo lo diga".

"Estoy feliz de poder vestir esta camiseta, por fin se pudo lograr después de tanto tiempo, así que contento y con ganas de poder jugar", agregó.

La confesión de Carlos Palacios y su amor por Boca

En la entrevista, Palacios volvió a mostrar su fanatismo por el club y aseguró que "desde pequeño era hincha de Boca".

"No lo dije antes para que no dijeran que me quería ganar al hincha así, pero salieron las fotos y todos la vieron. Antes yo veía siempre los partidos de Boca en Chile. Estoy muy contento de llegar acá", añadió.

Anteriormente, el volante de 24 años había declarado su admiración por Juan Román Riquelme, actual presidente de la institución e ídolo de la fanaticada.