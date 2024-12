Joven se encontró con Carlos Palacios a horas de su llegada a Boca: “Me puso nerviosa” - Chilevisión

Una verdadera revolución es lo que ha provocado Carlos Palacios en Boca Juniors, donde ya fue presentado de manera oficial.

El ex Colo Colo estuvo presente en el último partido de los Xeneizes frente a Independiente (0-0), instancia en la que aprovechó de sacarse fotos con varios hinchas.

Entre esa decena de fanáticos estuvo Jacinta Casaubon, quien relató cómo se dio el momento ocurrido el pasado sábado en La Bombonera.

La confesión de hincha que se sacó foto con Carlos Palacios

En diálogo con AS Chile, la joven admitió: "Me puso nerviosa sacarme una foto con él, sobre todo por sus palabras. Una vez dijo (en una entrevista) que si lo mirabas a los ojos, perdías. Me generó nerviosismo, no te voy a mentir".

Sobre la forma en que se dio todo, señaló que se enteró que estaba en un palco del estadio y decidió ir a buscarlo en el entretiempo del encuentro contra el elenco de Avellaneda.

De todas formas, Casaubon recaclcó que Palacios "fue súper amable y el hincha se nota que lo quiere porque había mucha fila".

A nivel futbolístico, la abogada de profesión comentó que el arribo de La Joya "me parece ideal para este Boca, para esta forma de jugar que tiene (el DT) Fernando Gago. Juega mucho con extremos, con jugadores picantes que sean rápidos. Entonces, Carlos Palacios entra muy bien ahí".

Adicionalmente, pidió que el chileno sea "un jugador inteligente, porque acá sobran futbolistas con calidad, pero sin la inteligencia y eso nos ha costado caro en los últimos torneos, con expulsiones y demás".

"Que también sea inteligente afuera porque Boca es un club muy mediático. Todo lo que pasa alrededor se vuelve noticia mundial", sentenció.