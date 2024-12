“Para mí es vida”: Viralizan contundente frase de Claudio Bravo sobre Colo Colo - Chilevisión

La ilusión de Colo Colo por tener a Claudio Bravo en sus filas sigue latente y esta semana podría haber novedades, esto pensando en incorporarlo para el 2025.

Desde Blanco y Negro han reconocido que les interesa que el histórico capitán de la Selección Chilena tome el puesto dejado por Brayan Cortés, quien decidió no renovar su contrato con el club albo para ir al extranjero.

A partir de esto, en las últimas horas se volvió a viralizar una contundente frase que dijo el retirado guardameta sobre lo que significa el Cacique para él.

Rememoran potente frase de Claudio Bravo

En su cuenta de Instagram, el ex futbolista Marcelo Ramírez compartió parte de la entrevista que tuvo hace algunos meses para su programa "El Legado".

Ante la pregunta: "¿Qué te dice esta palabra? Colo Colo", Bravo respondió: "Vida, para mí es vida. Creo que todo lo que tengo, lo que he construido, ha nacido desde ahí".

"Si no hubiese llegado a Colo Colo, creo que no hubiese tenido la posibilidad de tener esta vida, por ejemplo. Si hubiese llegado a otro club, no sé si habría llegado a debutar", agregó.

El ex Barcelona y Manchester City recordó la época de la quiebra del Popular, rememorando que "es jodido que venga alguien y te diga: 'No te podemos pagar'. Me tocó estar. Las viví ahí sentado detrás de un casillero".

De todas formas, afirmó que esa instancia "fue una oportunidad para todos nosotros (los más jóvenes)", señalando que le permitió debutar a él y a otros futbolistas de las inferiores.

"Fue una suerte, y más en un equipo en que tienes que aprovechar la oportunidad. En Colo Colo no te esperan. Si entras y no funcionaste, hay otro. La presión que sentí en Colo Colo no la viví en ningún lado más", comentó.