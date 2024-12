“Por fin”: Alexis Sánchez entrega la mejor noticia en el Udinese y enciende la ilusión de La Roja - Chilevisión

El calvario de Alexis Sánchez con las lesiones se está acabando. Tras una larga espera, Maravilla podría tener su esperado redebut con el Udinese.

El tocopillano fue citado para el encuentro de los Bianconeri ante el Napoli de este sábado, válido por la fecha 16° de la Serie A.

La noticia fue ratificada por el propio entrenador del cuadro italiano, Kosta Runjaic, quien confirmó que el chileno será parte de la convocatoria del duelo.

"Sánchez estará con nosotros y es una gran noticia, por fin", comentó en conferencia de prensa, revelando que las molestias del delantero en uno de sus gemelos son prácticamente parte del pasado.

De todas formas, el estratega austriaco aclaró que el goleador histórico de La Roja "todavía no está al 100%, pero todos los que van al banco pueden jugar".

En todo este escenario, el propio elenco de Friuli dio una muestra de que el artillero está en buena forma al subir un video del plantel pateando penales, incluyendo al formado en Cobreloa. View this post on Instagram A post shared by Udinese Calcio (@udinesecalcio)

¿Cuándo juegan Udinese y Napoli por la Serie A?

El partido del Udiense ante el Napoli está programado para este sábado 14 de diciembre a las 14:00 horas de Chile, disputándose en Friuli.

Cabe recordar que Alexis no juega un partido oficial desde el 29 de junio pasado, donde fue titular en el empate de Chile frente a Canadá por la Copa América.