Barcelona aplasta al Newcastle y se instala en los cuartos de final de la Champions League - Chilevisión

Barcelona aseguró su paso a los cuartos de final de la Champions League, luego de superar 7-2 al Newcastle este miércoles.

Por la revancha de octavos de final, Los Catalanes impusieron su jerarquía y golearon a un elenco inglés que les puso algunos inconvenientes en el primer tiempo.

El Blaugrana tomó la ventaja con el tanto de Raphinha a los 6 minutos, pero Anthony Elanga puso la paridad a los 15'.

La tónica se repitió con el tanto de Marc Bernal y la igualdad del propio Elanga, aunque fue Lamine Yamal el que desequilibrió el cotejo con un penal en el cierre del lapso inicial.

En el complemento, Los Culés se desataron y terminaron aplastando a Las Urracas con las dianas de Fermín López, Robert Lewandowski en dos ocasiones y el propio Raphinha.

La gran preocupación del elenco español la entregó el arquero Joan García, quien fue reemplazado a los 80 minutos por Wojciech Szczesny producto de molestias físicas.

Barcelona espera por el Atlético de Madrid en la Champions League

El próximo rival del Barcelona será el vencedor del cruce entre el Tottenham y el Atlético de Madrid, llave a la que los Colchoneros llegan con una ventaja de 5-2.

Los partidos de cuartos de final de la Champions League se disputarán las semanas del 7 y 14 de abril.