Barcelona aplasta al Newcastle y se instala en los cuartos de final de la Champions League - Chilevisión

Pese a pasar nerviosismo en el primer tiempo, Los Catalanes aplastaron al conjunto inglés y siguen ilusionados con conquistar La Orejona.
Miércoles 18 de marzo de 2026 | 17:04
Barcelona aseguró su paso a los cuartos de final de la Champions League, luego de superar 7-2 al Newcastle este miércoles.
Por la revancha de octavos de final, Los Catalanes impusieron su jerarquía y golearon a un elenco inglés que les puso algunos inconvenientes en el primer tiempo.
El Blaugrana tomó la ventaja con el tanto de Raphinha a los 6 minutos, pero Anthony Elanga puso la paridad a los 15'.
La tónica se repitió con el tanto de Marc Bernal y la igualdad del propio Elanga, aunque fue Lamine Yamal el que desequilibrió el cotejo con un penal en el cierre del lapso inicial.
En el complemento, Los Culés se desataron y terminaron aplastando a Las Urracas con las dianas de Fermín López, Robert Lewandowski en dos ocasiones y el propio Raphinha.
La gran preocupación del elenco español la entregó el arquero Joan García, quien fue reemplazado a los 80 minutos por Wojciech Szczesny producto de molestias físicas.
El próximo rival del Barcelona será el vencedor del cruce entre el Tottenham y el Atlético de Madrid, llave a la que los Colchoneros llegan con una ventaja de 5-2.
Los partidos de cuartos de final de la Champions League se disputarán las semanas del 7 y 14 de abril.