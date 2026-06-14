Alemania vs Curazao: Sigue el minuto a minuto de la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026

Alemania y Curazao se enfrentan en la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026, con los europeos buscando imponer su historia y sus cuatro títulos planetarios.

La selección de Alemania debuta este domingo en el Mundial 2026 enfrentando a Curazao por la primera fecha del Grupo E, en un encuentro que se disputará en el estadio Houston.

Será un duelo de contrastes absolutos entre una de las potencias históricas del fútbol mundial y la gran sorpresa de la Concacaf. Mientras los europeos buscan comenzar con el pie derecho su camino en el torneo, la Ola Azul afronta su primera participación en una Copa del Mundo.

De cara a este compromiso, Alemania llega con el peso de sus cuatro títulos mundiales y 21 participaciones en la cita planetaria, mientras que Curazao hace historia al convertirse en una de las selecciones más pequeñas en clasificar a un Mundial tras una destacada campaña en las Eliminatorias.





Hora del partido entre Alemania y Curazao

El compromiso entre Alemania y Curazao comienza a las 13:00 horas de Chile de este domingo 14 de junio.

El estadio que recibe el encuentro es el Houston Stadium, recinto que albergará el debut de ambas selecciones en el Grupo E del Mundial 2026.

Alemania vs Curazao por el mundial: Sigue aquí el partido