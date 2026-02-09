Escándalo: Acusan a futbolistas de ocupar sesiones de fisioterapia para encuentros con mujeres en Escocia - Chilevisión

Un verdadero escándalo se ha desatado en Escocia con el Rangers FC, uno de los gigantes del fútbol local y que suele estar en competencias internacionales.

Lejos de hacer noticias en el ámbito deportiva, el club está en el centro de la polémica debido al encuentro que habrían tenido jugadores con mujeres en una supuesta sesión de fisioterapia.

El caso se dio a conocer por la esposa de uno de los presuntos involucrados, donde se acusó que hubo una importante coordinación en la que se le fue infiel.

Rangers de Escocia entra en la polémica por increíble escándalo

Según consignó The Sun, la mujer se puso en contacto con la dirigencia para revelar la situación, provocando que uno de los integrantes del cuerpo médica fuera despedido.

Si bien no está claro el número de profesionales que participaron de esto, el citado medio apuntó que hubo organización para arrendar piezas de hoteles bajo la excusa de las sesiones de fisioterapia.

De hecho, se menciona la creación de grupos de WhatsApp para acomodar los tiempos, donde se realizaron "eventos" en la Navidad del 2025 y el comienzo de este año.

Hasta el momento, Rangers FC no se ha pronunciado sobre posibles sanciones disciplinarias a los futbolistas.

Actualmente, The Gers marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la liga local con 51 puntos, tres unidades menos que el Hearts.