Acusan a famoso futbolista de agredir a pasajero en avión en Asia: Jugador aclaró que era broma - Chilevisión

Un confuso incidente protagonizó Joao Cancelo, futbolista del Al Hilal que fue captado encarando a una persona en pleno avión.

El defensor portugués se vio muy molesto con otro pasajero durante un vuelo comercial, todo por presuntamente ser grabado sin autorización mientras abordaba el vuelo.

De hecho, el lateral fue directamente hacia el individuo que lo filmó y llegó a amenazarlo con el puño, además de intentar quitarle su celular.

Joao Cancelo aclara supuesta agresión

Tras la viralización del video y la ola de especulaciones, el propio Cancelo aclaró que todo se trataba de una broma con un compañero de equipo.

El luso subió una historia en la que estaba jugando con Ali Al-Bulaihi, zaguero del Al Hilal que fue el que grabó el video que desató polémica en un primer momento.

Para demostrar no era nada serio, el ex jugador del Manchester City publicó un registro más extenso en el que lanza varios comentarios entre risas.

La situación se da a poco más de un mes de la confesión del futbolista de 31 años, quien reconoció su deseo de volver a Europa y ponerse la camiseta del Benfica.

Mira los videos acá