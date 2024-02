El volante de la Universidad de Chile, Marcelo Díaz, se refirió al polémico posteo que realizó en redes sociales tras los incidentes en la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato.

Pocos minutos después de que se suspendiera el partido, el ídolo azul escribió en su Instagram: "Nosotros te queremos, nosotros te cuidamos", haciendo referencia al Estadio Nacional.

Precisamente, el recinto de Ñuñoa quedó con serios daños en el sector norte, incluyendo destrozos en el Memorial hacia los Detenidos Desaparecidos.

Marcelo Díaz y su posteo por el Estadio Nacional: " Lamento si lo han malinterpretado"

En conferencia de prensa, el mediocampista abordó este tema y afirmó que "es sencillamente para la U. No he publicado algo en contra de un equipo. Lamento si lo han malinterpretado".

"Mi única misión, desde que llegué acá, es crear un ambiente de positivismo, del que nos tenemos que cuidar todos. Somos una familia y tenemos que cuidar el Estadio Nacional", agregó.

En esa línea, Díaz insistió que "en mis redes sociales puedo publicar lo que se me antoje. Puedo decir cualquier cosa, borrar o sumar. No creo que dependa de una letra, palabra o frase".

"Yo me hago cargo de lo mío y en mis redes sociales puedo publicar lo que a mí se me dé la gana, siempre y cuando no le falte el respeto a nadie. Y en este caso no se lo he faltado a nadie", añadió.

El ex Racing y Celta de Vigo aprovechó de destacar a la hinchada de la U al señalar: "Acá sí somos diferentes. Somos el club más fiel que existe en el país y tal vez en el mundo".

"La U es un sentimiento, una pasión. Y sí somos diferentes en el sentir. Si lo borro o no es tema mío. No estaba borracho, estaba tomando mate (...) No me puedo hacer cargo de lo que opine la gente", concluyó.

¿Cuándo debuta la U en el Campeonato Nacional?

El estreno de Universidad de Chile por el Campeonato Nacional será este domingo 18 de febrero, día en que se enfrentará a Cobresal.

El compromiso está programado para las 18:00 horas en el Estadio Nacional.