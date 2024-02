El atleta y medallista de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Santiago Ford, se manifestó en sus redes sociales luego de los incidentes ocurridos en la Supercopa que jugaron este domingo Colo Colo y Huachipato.

El duelo de los albos y acereros debió ser suspendido en el segundo tiempo debido a incidentes ocurridos en la galería norte del Estadio Nacional.

Los desmanes incluyeron daño al Memorial hacia los Detenidos Desaparecidos, todo en presencia de adultos mayores y niños que solamente querían presenciar el partido.

La dura crítica de Santiago Ford tras incidentes en el Estadio Nacional

En sus redes sociales, Ford subió criticó lo sucedido y afirmó: "No entiendo nada. No puede ser que a menos cuatro meses de unos Juegos (Panamericanos) que cambiaron al país, hoy su principal instalación esté sufriendo este daño y no pasa nada".

El ganador del oro en el decatlon masculino subió una historia a Instagram en la que profundizó: "Pero para los atletas que fueron protagonistas nos ponen mil trabas para poder ocuparlos y seguir progresando para seguir dándoles alegrías al pueblo".

Por estos incidentes fueron detenidos un total de cuatro individuos, de los cuales dos fueron por uso de fuegos artificiales, uno por desordénes en el exterior del recinto y uno por maltrato de obra a Carabineros.