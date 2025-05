Para celebrar su día: Frases típicas de las mamás chilenas (y lo que realmente quieren decir) - Chilevisión

El Día de la Madre es la excusa perfecta para reírnos (con cariño) de esas frases que toda mamá chilena ha dicho al menos una vez en la vida... o dos o tres.

Algunas vienen con tono de advertencia, otras disfrazadas de consejo, pero todas cargadas de amor… y un poquito de drama. Sin embargo, sabemos que detrás de ellas existe una preocupación y un cariño.

Aún así, y pese a la seriedad del asunto, más de alguna nos ha sacado una que otra carcajada. ¿Reconoces estas joyitas?

“Llévate una chaqueta por si acaso”

Traducción: No me importa si hacen 30 grados a la sombra, yo no me voy a quedar tranquila si no andas abrigado.



Nivel de insistencia: Extremo. Puede repetirse incluso si ya llevas dos polerones.

“Mientras vivas bajo este techo, se hace lo que yo digo”

Traducción: Este no es un hotel, y aunque tengas 35 años, aquí mando yo. También aplicable cuando se discuten cosas como la hora de llegada o la forma en que doblas la ropa.

“No soy tu empleada”

Traducción: Llevo toda la semana limpiando, ¡Lávame altiro todos los vasos de tu pieza!

Ojo: puede venir seguida de un portazo o un silencio pasivo-agresivo.



Nivel extremo: Una chala voladora lanzada con la precisión de un francotirador.

“Haz lo que querai, si total…”

Traducción: Si te atreves a hacer lo que quieres, prepárate para el castigo silencioso eterno. Esta frase viene con un nivel de amenaza implícito que solo una madre sabe manejar.

“¿Y si todos se tiran por un puente, tú también?”

Traducción: No me importa que tus amigos lo hagan, tú no. Manual básico de mamá para destruir la excusa de “todos lo hacen”.

“No tengo favoritos, pero…”

Traducción: Sí los tiene, pero hoy no te encuentras en el primer lugar. Suele aparecer cuando uno de los hermanos hizo algo adorable y tú simplemente existes.

Bonus track:

Si tu mamá te dice “¿Te pasa algo? Porque te veo con una cara…”, ten mucho cuidado: ya te está leyendo la mente.

Ah, y por último, cargado de un aura sobrenatural ¿cómo es que hacen aparecer las cosas cuando no las encontramos? Misterios de mamá, suponemos.