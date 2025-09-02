¿Una nueva "Luna de Sangre"? Revisa los eventos astronómicos que marcarán septiembre - Chilevisión

Comienza septiembre, pero también se acaban los últimos eclipses del 2025. Sin embargo, no son los únicos eventos astronómicos que se podrán apreciar durante las próximas semanas.

Uno de los primeros fenómenos que podremos observar este mes se llevará a cabo este jueves 4, donde la presencia de Júpiter destacará sobre la Cordillera de Los Andes al amanecer.

¿Cuándo habrá un eclipse?

Según informó la NASA, este domingo 7 de septiembre ocurrirá un eclipse lunar total, también conocido como "Luna de Sangre". Sin embargo, no se podrá apreciar en su totalidad en Chile.

Po otro lado, el eclispe solar que llegará el domingo 21 de septiembre, se podrá ver desde la Antártica y parte del océano Pacífico.

Eventos astronómicos de septiembre