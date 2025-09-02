 ¿Una nueva "Luna de Sangre"? Revisa los eventos astronómicos que marcarán septiembre - Chilevisión
¿Una nueva "Luna de Sangre"? Revisa los eventos astronómicos que marcarán septiembre

El cielo será testigo de unos nuevos eclipses en las próximas semanas, pero no todos podrán observarse desde Chile. A continuación te revelamos dónde podrás verlos.

Martes 2 de septiembre de 2025 | 10:08

Comienza septiembre, pero también se acaban los últimos eclipses del 2025. Sin embargo, no son los únicos eventos astronómicos que se podrán apreciar durante las próximas semanas.

Uno de los primeros fenómenos que podremos observar este mes se llevará a cabo este jueves 4, donde la presencia de Júpiter destacará sobre la Cordillera de Los Andes al amanecer.

¿Cuándo habrá un eclipse?

Según informó la NASA, este domingo 7 de septiembre ocurrirá un eclipse lunar total, también conocido como "Luna de Sangre". Sin embargo, no se podrá apreciar en su totalidad en Chile.

Po otro lado, el eclispe solar que llegará el domingo 21 de septiembre, se podrá ver desde la Antártica y parte del océano Pacífico.

Eventos astronómicos de septiembre

  • El miércoles 10 será una gran fecha para observar la Luna en todo su esplendor, ya que brillará más producto de su "perigeo". Es decir, que se encontrará en el punto más cercano a la tierra.
  • El cúmulo de estrellas "Las 7 Hermanas" estarán en conjunción con la Luna al amanecer este viernes 12 de septiembre.
  • El sábado 13, Marte estará en conjunción con la estella más brillante de la constelación de Virgo.
  • La alineación entre la Tierra, Saturno y el Sol permitirá que el planeta anillado se vea mucho más brillante este domingo 21. 
  • El lunes 22 ocurrirá el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, el cual se registrará a las 15:19 horas.
