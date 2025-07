Conoce la moneda de $100 pesos que puede venderse por medio millón: En esto debes fijarte - Chilevisión

Los numismáticos suelen poner en tendencia alguna moneda o billete que tenga algún valor distintivo del resto de sus pares, destacando por su rareza o particularidad.

En este caso, la conocida pieza de 100 pesos que circula en el país también tiene diferentes "versiones" que son extremadamente valiosa por sus detalles únicos que permiten que valgan mucho más en el comercio de los coleccionistas.

En qué fijarse para saber si tienes la buscada moneda de $100 pesos

De acuerdo a Ignacio Villalón, coleccionista y numismático, hay al menos seis monedas "especiales" de $100 pesos, siendo todas valiosas por diferentes razones.

Una de ellas es la que, en principio, pareciera una más del montón, pero que esconde un particular detalle que la hace única. Se trata de la figura en su reverso, donde yace la figura de una mujer; no obstante, no aparece la frase "mapuche" a su izquierda, diferenciéndose de sus pares.

Cuánto podría valer la buscada moneda de $100 pesos

Según el coleccionista e influencer de la cuenta @error_coins_chile, la pieza sin la frase "mapuche" en su reverso podría alcanzar hasta 5.000 veces su valor nominal.

En detalle, la particular moneda de $100 pesos, si su conservación es ideal y está bien cuidada, podría llegar a venderse hasta en medio millón de pesos para los interesados.