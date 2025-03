¿Merece una adaptación? Captan a pulpo “viajando” sobre el lomo de un tiburón en Nueva Zelanda - Chilevisión

Una escena digna de una película animada fue registrada por un equipo de investigadores de la Universidad de Auckland en el golfo de Hauraki, cerca de la Isla Kawaii, Nueva Zelanda.

Un pulpo maorí de color naranja fue sorprendido aferrándose a un tiburón mako, una de las especies acuáticas más veloces del país.

Aunque bien podría tratarse de una producción de Pixar, el hallazgo ha dejado a la comunidad científica en completo asombro. Los investigadores se encontraban estudiando los hábitos alimenticios de la fauna marina cuando se toparon con este inesperado encuentro.

¿Cómo se capturó la escena?

El inusual evento fue captado por medio de un dron, luego de que la bióloga marina Rochelle Constantine notara una extraña mancha anaranjada sobre la cabeza del escualo.

“No tiene sentido que estos dos animales estuvieran en el mismo lugar y momento para encontrarse. No tenemos idea de cómo se encontraron”, declaró la experta en una entrevista con The New York Times.

El curioso episodio fue bautizado como ‘sharktopus’ (Tiburónpulpo) y es la primera vez que se documenta una interacción de este tipo.

Lo más sorprendente es que los pulpos maoríes suelen habitar el fondo marino, un territorio que los tiburones mako rara vez visitan.

“Es un recordatorio de lo impredecible y fascinante que puede ser el mundo submarino (...) ¿A dónde iba? ¿Qué lo motivó a subirse?”, señaló la experta.