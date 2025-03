A pocos días del estreno de The Last of Us: Bella Ramsey reveló diagnóstico de autismo - Chilevisión

A solo semanas del estreno de la segunda temporada de The Last of Us, la serie basada en el exitoso videojuego homónimo de Naughty Dog, Bella Ramsey, una de sus protagonistas, compartió detalles íntimos sobre su vida personal en una entrevista con la revista inglesa Vogue.



La actriz reveló que, durante el rodaje de la nueva temporada, fue diagnosticada dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Según contó, ya sospechaba que podía estar en el espectro debido a ciertos indicios, como problemas sensoriales y una marcada hiperconciencia del lenguaje corporal de los demás.



Fue un miembro del equipo de producción, quien tiene una hija autista, quien le sugirió que consultara a un especialista, ya que notaba en ella rasgos característicos del TEA.

Un diagnóstico “liberador”

Ramsey describió su diagnóstico como un proceso “liberador” y aseguró que compartirlo públicamente le ha permitido desenvolverse con mayor naturalidad.



“Me permite desenvolverme con más soltura, al no poder realizar las tareas cotidianas fáciles que todos los demás parecen poder hacer (...) Me desenmascaro al instante cuando lo cuento”, sostuvo.

Sobre la misma línea, la actriz de 21 años reflexionó sobre la exposición mediática y la falta de privacidad en su vida. Confesó que, si pudiera, preferiría no ser famosa, especialmente tras declararse no binaria en 2023.

“Me da un poco de envidia que personas que no son públicas puedan explorar su identidad de género o sexualidad en privado. Es un privilegio que ya no tengo”, declaró.

Y agregó: “Si quisiera explorar otras cosas, como facetas de mi identidad de género, por mucho que intente mantenerlo en privado sería imposible”.