¡Miranda está de regreso! Revelan nuevo look de Meryl Streep en The Devil Wears Prada 2 - Chilevisión

En medio del rodaje de la secuela de El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada), se filtraron imágenes de uno de los personajes más emblemáticos de la película, Miranda Priestly.

A través de las redes sociales, se viralizaron algunas fotografías de la reconocida actriz, Meryl Streep, interpretando a una de las editoras de moda más temidas en la revista ficticia Runway.

Este pequeño adelanto se suma a la publicación de Anne Hathaway, quien hace unos días enloqueció a sus fanáticos al confirmar su regreso como Andy Sach.

Emily Blunt y Stanley Tucci tambien están confirmados para participar en la segunda parte del film, interpretando a Emily Charlton y a Nigel Kipling respectivamente.

Al elenco original se le sumará al actor y director Kenneth Branagh, quien tendría un rol clave en esta secuela, el cual se estrenaría el 1 de mayo del 2026.

Miranda Priestly is officially back.



