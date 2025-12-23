 Casado con Hijos llega a Chilevisión para divertir tus tardes: ¿A partir de cuándo podrás verla? - Chilevisión
Casado con Hijos llega a Chilevisión para divertir tus tardes: ¿A partir de cuándo podrás verla?

La recordada comedia chilena que muestra la vida de la familia Larraín, se sumará a la programación vespertina de la señal y se emitirá después de Contigo en Directo.

Martes 23 de diciembre de 2025 | 12:01

¡Casado con Hijos regresa a las pantallas de Chilevisión! Con la idea de robustecer y diversificar su oferta programática del segmento vespertino, se comenzará a transmitir esta recordada serie de comedia.

¿Cuándo será su reestreno?

A partir del lunes 5 de enero, durante la tarde, podrás disfrutar de esta producción que marcó a una generación.

La comedia chilena protagonizada por Fernando Larraín (Tito), Javiera Contador (Quena), Fernando Godoy (Nacho) y Dayana Amigo (Titi) será emitida de lunes a viernes después de Contigo en Directo, ofreciendo así una propuesta distinta para el horario, de origen chileno y humorística.

Cabe recordad, que en su elenco también están Marcial Tagle (Pablo) y Carmen Bresky (Marcia).

Casado con Hijos es la adaptación del programa estadounidense Married... with Children, y en Chile alcanzó el estatus de la sitcom más vista, con índices de audiencia que superaban los 30 puntos de rating por episodio.

