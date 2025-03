Autor de Vinland Saga dejará atrás a los vikingos y volverá a la ciencia ficción: “Tengo una idea…” - Chilevisión

No es una novedad que el mangaka japonés, Makoto Yukimura, se encuentra próximo, aunque a paso ligero, a darle cierre a la épica protagonizada por Thorfinn Karlsefni.

Y es que tras veinte años detrás de su exitosa obra “Vinland Saga” (2005), el autor ya está listo para dar el siguiente paso, aunque alejado del drama histórico.

Recientemente, en diálogo con Le Figaro, recogido por Spinof, Yukimura confidenció qué le depara su futuro artístico. Y pese a que no entró en detalles temporales, pues no reveló fechas, tiene claro que su próxima obra no será una odisea histórica.

De hecho, el nipón anticipó que tiene en mente un proyecto ligado a la ciencia ficción, y bastante más acotado que su obra anterior: “Ahora mismo no tengo ganas de meterme en otra serie tan larga como esta”, aseguró.

Tras dos décadas sosteniendo la increíble y profunda historia nórdica, Yukimura admitió que la sensación predominante es “cansancio (...) Ya no tengo ganas de trabajar tanto. Tal vez lo digo porque estoy un poco cansado. Es posible que mi estado de ánimo cambie después de un período de descanso”.

Su nuevo manga

“Para el tema, creo que ya me he quedado a gusto con un manga histórico y me gustaría volver a la ciencia ficción. Tengo una idea, pero no sé todavía si la haré larga o corta, o cuándo podré empezar a trabajar en ello. El proyecto está ahí”, reveló Yukimura a Animehunch.

Cabe recordar que el autor ya había tenido un acercamiento a la ciencia ficción con su manga “Planetes”, que fue publicada en la revista de manga seinen Kodansha Weekly Morning desde enero de 1999 hasta enero de 2004.