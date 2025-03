¡No gustó para nada! Fanáticos de Shrek llenan de críticas el nuevo diseño del personaje - Chilevisión

El pasado jueves, DreamWorks nos sorprendió con el primer vistazo de “Shrek 5”, la exitosa saga de animación que se postula como una de las más esperadas por los fanáticos. Sin embargo, en lugar de aplausos, el nuevo diseño de personajes ha desatado una tormenta de críticas en las redes sociales.

En este adelanto, observamos a Shrek, Fiona, Burro y Felicia con una apariencia renovada, cortesía de las últimas tecnologías de animación. No obstante, muchos seguidores sienten que esta actualización ha desvirtuado la esencia que tanto amaban.

Comentarios como “¿Qué pasa con sus caras?” y “Esa nueva animación no se parece a Shrek” inundan las diferentes plataformas.

Esta quinta entrega, que contará con sus personajes y voces originales, será estrenada en la pantalla grande durante la época de navidad de 2026, coincidiendo con el 25º aniversario de la saga.

Un detalle que no pasó desapercibido es el envejecimiento visible de Shrek y Fiona, reflejando el paso del tiempo en la narrativa. Además, la participación de Zendaya, quien prestará su voz a la hija adolescente de la pareja, ha generado bastante expectativa.

Aunque la intención de DreamWorks era revitalizar la franquicia con un estilo fresco, parece que la nostalgia pesa más para muchos fans. Queda por ver si, de aquí a entonces, los creadores tomarán en cuenta las opiniones del público y ajustarán el diseño para satisfacer a la audiencia del ogro más querido del cine.

