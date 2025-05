¿Todos flotarán? Welcome to Derry reveló su espeluznante primer tráiler oficial - Chilevisión

HBO Max lanzó el primer adelanto oficial de Welcome to Derry, la esperada serie precuela de las películss It, basada en la novela homónima de Stephen King. La producción se ambientará 27 años después de los sucesos vistos en las cintas de los hermanos Mushietti.

La gran sorpresa del avance es el regreso de Bill Skarsgard como Pennywise, el aterrador payaso que acecha a los habitantes de Derry. El teaser muestra una inquietante escena del personaje caminando por un túnel, acompañado por su icónica risa.

La serie explorará un ciclo previo de asesinatos cometidos por la entidad conocida como “It”, que, según la mitología del libro, despierta cada 27 años.

Los creadores, Andy y Barbara Muschietti, explicaron que la historia se inspira en los interludios del libro original, donde Mike Hanlon entrevista a antiguos habitantes de Derry sobre sus encuentros con este mal.

La trama principal se situará en los años 60 y abordrá la historia de Black Spot, un club afroamericano que fue destruido en un incendio. Este evento será uno de los pilares narrativos de la historia, que consta de nueve capítulos.

El elenco incluye a Taylor Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso.

| |