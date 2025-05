Hideo Kojima alucinó con Misión Imposible y Tom Cruise: “Un intento desesperado por salvar al cine” - Chilevisión

A lo largo de la historia del cine, ha quedado claro que solo algunos se atreven a hacer lo imposible. Uno de ellos es Tom Cruise. Con una extensa y arriesgada carrera, el intérprete ha puesto su vida en juego con un solo objetivo: poner el espectáculo al servicio de la audiencia.

Y este esfuerzo no ha pasado inadvertido. Tras el estreno de Misión Imposible: Sentencia Final, el legendario desarrollador de videojuegos, Hideo Kojima, -creador de títulos como Metal Gear y Death Stranding- se rindió ante el compromiso del actor.

“Vengo de ver ‘Misión imposible’ en IMAX. Empieza con Tom saludando a la audiencia y termina lanzándonos una mirada”, comenzó escribiendo Kojima a través de su cuenta de X.

“Esta película no va de Ethan Hunt salvando el mundo de la amenaza de la dominación digital: es una película sobre Tom Cruise poniendo su vida en peligro en un intento desesperado por salvar al cine en sí mismo, quien se está poco a poco desvaneciendo de este mundo”, complementó el creativo japonés.

Finalmente, expresó su admiración por la estrella de Hollywood: “Quiero seguir viéndole hacer posible lo imposible. A los 61 años, estoy orgulloso de seguir a Tom, que tiene 62”.

Went to see “Mission: Impossible – The Final Reckoning” in IMAX.

It begins with Tom greeting the audience and ends with a glance he throws our way. This wasn’t a film about Ethan Hunt saving the world from the threat of digital domination — it was a film about Tom Cruise, putting… pic.twitter.com/SX0icSaGGT