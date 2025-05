Es oficial: La película de Elden Ring será dirigida por Alex Garland y producida por A24 - Chilevisión

A menos de una semana del estreno de Elden Ring: Nightreign, y tras varias filtraciones de insiders, Bandai Namco despejó cualquier duda al anunciar que la exitosa franquicia creada por Hidetaka Miyazaki y George R.R. Martin llegará a la pantalla grande.

Pero no lo hará sola. La adaptación del galardonado Juego del Año 2022 estará a cargo de dos pesos pesados de la industria cinematográfica: el director Alex Garland (Ex Machina, Civil War y Warfare) y el aclamado estudio A24 se unirán para llevar el oscuro y vasto universo de Elden Ring al cine.

Con este anuncio, el título desarrollado por FromSoftware se prepara para expandir su profundo y extenso lore a las salas de cine de todo el mundo.

Desde su lanzamiento, Elden Ring se ha convertido en el mayor éxito comercial del estudio nipón, con más de 30 millones de copias vendidas, una expansión -Shadow of the Erdtree- y un spin off multijugador que llegará el próximo 30 de mayo, Elden Ring: Nightreign.

Tras aliarse con Hideo Kojima para la futura película de Death Stranding, A24 incorpora el críptico viaje de los Sin Luz por las Tierras Intermedias, dando luces de lo que podría ser una nueva frontera narrativa, en donde el cine de autor se enrelaza con la riqueza argumental de los videojuegos.



Garland, por su parte, espera el estreno de 28 años después, tercera entrega de la saga iniciada por Dany Boyle. En esta ocasión, el protagonismo recaerá en los hombros de Aaron Taylor-Johnson, quien será acompañado en esta aventura apocalíptica por Ralph Fiennes y Jodie Comer. Su estreno está programado para el próximo 20 de junio.

We’re thrilled to announce that Bandai Namco Entertainment Inc. and A24 are teaming up with writer and director Alex Garland to bring FromSoftware Inc.’s world-renowned video game ELDEN RING to life as a live-action film.



We’re truly excited to bring the world of ELDEN RING to… pic.twitter.com/E3SJaRX1Jc