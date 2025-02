¿Vendrá a Chile? Beyoncé anunció ciudades de nueva gira tras triunfar en los Grammy 2025 - Chilevisión

Beyoncé, una de las grandes ganadoras de los premios Grammy 2025, anunció las fechas de su nueva gira Cowboy Carter & The Rodeo Chitlin' Circuit Tour.

Luego de vivir una jornada histórica para su carrera, donde obtuvo el gramófono más importante de la noche (Álbum del año) y llevarse otro premio que no había ganado ninguna artista negra (Mejor Álbum Country), la cantante confirmó las primeras ciudades que visitará próximamente.

¿Vendrá Beyoncé a Chile con su nueva gira?

A través de una publicación en Instagram, la intérprete de éxitos como Crazy In Love y Halo reveló las primeras locaciones de su gira.

Las ciudades anunciadas incluyen Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Londres, París, Houston, Atlanta, Washington, DC y Las Vegas. Sin embargo, las fechas para cada lugar seguirá en el misterio.

Ahora bien, el anuncio de la famosa estrella de la música indignó a sus fanáticos en Latinoamérica y España, puesto que fueron totalmente excluidos en este primer anuncio.

"Hija de verdad", "no nos olvides", "me faltan fechas" y "¿por qué no vienes a Latam?", fueron parte de las reacciones.

Cabe mencionar que la última -y única- vez que vino Beyoncé a Chile fue el 14 de febrero de 2010, en el marco de su gira "I am Tour".