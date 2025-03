Tras éxito en Viña 2025: Kidd Voodoo se posicionó en el top 10 de artistas más escuchados en Chile - Chilevisión

Kidd Voodoo se transformó en todo un fenómeno del género urbano nacional. Tras su paso en el Festival de Viña 2025 su audiencia se incrementó notoriamente y, en la última semana, se convirtió en uno de los artistas más escuchado de Chile.

El cantante oriundo de Maipú cautivó al público de la Quinta Vergara la noche del 28 de febrero al demostrar su gran versatilidad musical, permitiendole así expandir su público habitual.

Arrasando en Spotify

Su éxito en los últimos días se vio reflejado en la plataforma de Spotify, consiguiendo llegar al Top 50 Chile y obtener 5,3 milones de oyentes mensuales.

Canciones como "Ponte Lokita", "Confortas pero Dañas" y "Whisky a la roca" se encuentran en los primeros puestos, ingresando por primera vez al top 10 de artistas chilenos más escuchados en la plataforma.

Éxito nacional

Para el artista urbano su paso en Viña tuvo un gran significado: "Soñé toda mi vida con llegar a este momento, al momento donde estaría escribiendo este mensaje, desde los 12 años era un episodio que se repetía continuamente en mi cabeza".

"Surgir en la música fue un trabajo que me tomó 10 años, años donde viví absolutamente de todo, desde los aplausos hasta esos momentos en mi pieza a las 6 am donde el único pensamiento que me cabía era 'no lo voy a lograr, pero lo estoy pasando bien'", confesó David León en su Instagram.

Tras altos y bajos Kidd Voodoo logró triunfar en el escenario viñamarino y conquistar al "monstruo", ganándose las gaviotas de oro y plata.