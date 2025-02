Liderado por Paul McCartney, Elton John y Annie Lennox: Insólito disco sin canciones para combatir la IA - Chilevisión

Celebridades como Elton John, Annie Lennox o Paul McCartney se sumaron a la Incertidumbre y molestia que ha generado en el mundo de la música los planes del Gobierno británico para que empresas con IA pueda usar sin permisos obras protegidas con derechos de autor.

La protesta, que ya acumuló más de mil artistas, se llama Is This What We Want?, y se basa en la producción de un vinilo con grabaciones simbólicas de estudios y salas de conciertos vacíos.

De qué trata la insólita protesta de músicos

La manifestación de los artistas, esencialmente ingleses, han demostrado su rechazo a la propuesta del gobierno británico que busca que empresas que desarrollan inteligencia artificial puedan utilizar el ontenido de creadores en internet.

La medida está en consulta y está siendo expuesta a los ciudadanos del país europeo, los que decidirán si la propuesta se llevará adelante, causando controversia en el mundo de la música.

Por ello, los artistas pretenden llamar la atención con este "álbum simbólico" para demostrar su disgusto y graficar el impacto que podría generar el ingreso del sistema de IA en la industria musical del Reino Unido.