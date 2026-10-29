¡Apoya a Plan Perfecto en los Copihue de Oro 2026! revisa aquí cómo votar por el programa

El programa de farándula de Chilevisión fue seleccionado por el certamen organizado por La Cuarta para competir en la categoría de entretención. Descubre cómo votar por él y por los demás nominados del canal.

Plan Perfecto, conducido por Fran García-Huidobro y Eduardo de la Iglesia en compañía de panelistas de alto nivel, compite por la categoría “Mejor Programa de Entretención” en los Copihue de Oro 2026.

El reconocido certamen, que este 2026 celebra su vigésimo primer aniversario, premia por voto popular a rostros y programas de la televisión chilena en 18 categorías.

¿Cómo votar por Plan Perfecto?

Como es tradición, los ganadores son escogidos por el público, por lo que tu participación es muy importante.

Para votar por Plan Perfecto, solo debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web de Copihue de Oro y presiona “Ir a votar” .

. Avanza hasta encontrar la categoría “Mejor Programa de entretención” y selecciona Plan Perfecto.

y selecciona Plan Perfecto. Una vez hayas escogido a tus favoritos, dirígete a “Continuar registro” donde deberás ingresar tus datos personales y correo electrónico.

¡Y listo! Puedes votar una vez al día, todos los días, hasta el miércoles 25 de noviembre y los ganadores serán anunciados el viernes 4 de diciembre durante la ceremonia de premiación.





¿Cuáles son los otros nominados de Chilevisión?

A continuación te mostramos la lista de los otros nominados en los Copihue de Oro 2026:

Mejor matinal: Contigo en la Mañana.

Mejor animador: Eduardo de la Iglesia.

Mejor animadora:

Diana Bolocco.

Fran García-Huidobro.

Mejor noticiero: CHV Noticias.

Mejor comediante: Cristián Henríquez.

Mejor programa de competencia: Fiebre de Canto.

Mejor programa de entretención:

Plan Perfecto.

Primer Plano.

Mejor programa de viajes y cultura: Sabingo.

Reina Pop: