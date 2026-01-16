 Plan Perfecto | Capítulo 230 - Chilevisión
Plan Perfecto | Capítulo 230

En esta edición de Plan Perfecto, analizaron la rutina de Paul Vásquez y el polémico chiste dirigido a Mauricio Medina. Además, se revelaron todos los artistas que estarán en el Festival de Las Condes 2026.

Emitido el 16/01/2026

