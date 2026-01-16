Plan Perfecto | Capítulo 230 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En esta edición de Plan Perfecto, analizaron la rutina de Paul Vásquez y el polémico chiste dirigido a Mauricio Medina. Además, se revelaron todos los artistas que estarán en el Festival de Las Condes 2026.
Emitido el 16/01/2026
En Plan Perfecto revisaron las primeras declaraciones de Amparo Noguera después de ser víctima de millonaria estafa. Además, Naya Fácil regresó al país tras su difícil viaje a Egipto y conflicto con diferentes divulgadores de contenido de viaje.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos las polémicas vacaciones de Naya Fácil en Egipto. Luego, repasamos las acusaciones en contra de Julio Iglesias y las famosas que alzaron la voz, tanto antes como ahora, sobre el tema.
En esta edición de Plan Perfecto, Julio Iglesias está en el ojo del huracán tras graves acusaciones en su contra. Además, Di Mondo habló en exclusiva para referirse a si asistirá a la Gala de Viña 2026.
En esta nueva edición de Plan Perfecto revisamos los rumores del Festival de Viña: desde una posible animadora de la Gala a los participantes que esperan sorprender. Además, revisamos la polémica de Dino Gordillo y las inversiones de los famosos.
En una nueva edición de Plan Perfecto, revisamos la polémica en que estuvo envuelto José Antonio Neme. Además, una nueva campaña salió a la luz para que Naya Fácil vaya a la gala del Festival de Viña.
En Plan Perfecto continúan las repercusiones por los dichos de Sergio Rojas en relación a la adopción de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza. Además, Latife Soto mostró las cartas para presagiar cómo le irá a los humoristas de Viña 2026.
En esta nueva e imperdible edición de Plan Perfecto, revisamos las declaraciones de Sergio Rojas sobre el hijo de familia Araneda-Vacarezza. También revisamos la estafa a Amparo Nodal y nuevos detalles de una de las polémicas más grandes de Viña.
En este capítulo de Plan Perfecto, revisamos las declaraciones de Karla Constant sobre la relación de Repenning y Vargas. Luego, hablamos de la Gala del Festival de Viña del Mar; sus invitados y su rumoreada “lista negra”.