Plan Perfecto | Capítulo 227 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En esta edición de Plan Perfecto, Julio Iglesias está en el ojo del huracán tras graves acusaciones en su contra. Además, Di Mondo habló en exclusiva para referirse a si asistirá a la Gala de Viña 2026.
Emitido el 13/01/2026
En esta edición de Plan Perfecto, Julio Iglesias está en el ojo del huracán tras graves acusaciones en su contra. Además, Di Mondo habló en exclusiva para referirse a si asistirá a la Gala de Viña 2026.
En esta nueva edición de Plan Perfecto revisamos los rumores del Festival de Viña: desde una posible animadora de la Gala a los participantes que esperan sorprender. Además, revisamos la polémica de Dino Gordillo y las inversiones de los famosos.
En una nueva edición de Plan Perfecto, revisamos la polémica en que estuvo envuelto José Antonio Neme. Además, una nueva campaña salió a la luz para que Naya Fácil vaya a la gala del Festival de Viña.
En Plan Perfecto continúan las repercusiones por los dichos de Sergio Rojas en relación a la adopción de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza. Además, Latife Soto mostró las cartas para presagiar cómo le irá a los humoristas de Viña 2026.
En esta nueva e imperdible edición de Plan Perfecto, revisamos las declaraciones de Sergio Rojas sobre el hijo de familia Araneda-Vacarezza. También revisamos la estafa a Amparo Nodal y nuevos detalles de una de las polémicas más grandes de Viña.
En este capítulo de Plan Perfecto, revisamos las declaraciones de Karla Constant sobre la relación de Repenning y Vargas. Luego, hablamos de la Gala del Festival de Viña del Mar; sus invitados y su rumoreada “lista negra”.
En una nueva semana de Plan Perfecto, se conoció la parrilla de humoristas para el Festival de Viña 2026, desatando la polémica por la presunta exclusión de Dino Gordillo. Además, Millaray Viera sorprendió con impactante confesión.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos las predicciones para el país y los distintos famosos. Luego, analizamos los 50 como los nuevos 20, y la polémica entre Kramer y Bombo Fica por millonario pago para el Festival de Viña.
En este capítulo recibimos este nuevo año con un ranking de las polémicas, romances, rutinas de humor y noticias más escandalosas que marcaron el el 2025.