Plan Perfecto | Capítulo 225 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En una nueva edición de Plan Perfecto, revisamos la polémica en que estuvo envuelto José Antonio Neme. Además, una nueva campaña salió a la luz para que Naya Fácil vaya a la gala del Festival de Viña.
Emitido el 09/01/2026
En Plan Perfecto continúan las repercusiones por los dichos de Sergio Rojas en relación a la adopción de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza. Además, Latife Soto mostró las cartas para presagiar cómo le irá a los humoristas de Viña 2026.
En esta nueva e imperdible edición de Plan Perfecto, revisamos las declaraciones de Sergio Rojas sobre el hijo de familia Araneda-Vacarezza. También revisamos la estafa a Amparo Nodal y nuevos detalles de una de las polémicas más grandes de Viña.
En este capítulo de Plan Perfecto, revisamos las declaraciones de Karla Constant sobre la relación de Repenning y Vargas. Luego, hablamos de la Gala del Festival de Viña del Mar; sus invitados y su rumoreada “lista negra”.
En una nueva semana de Plan Perfecto, se conoció la parrilla de humoristas para el Festival de Viña 2026, desatando la polémica por la presunta exclusión de Dino Gordillo. Además, Millaray Viera sorprendió con impactante confesión.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos las predicciones para el país y los distintos famosos. Luego, analizamos los 50 como los nuevos 20, y la polémica entre Kramer y Bombo Fica por millonario pago para el Festival de Viña.
En este capítulo recibimos este nuevo año con un ranking de las polémicas, romances, rutinas de humor y noticias más escandalosas que marcaron el el 2025.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos los 23 años de cárcel que podría enfrentar Cathy Barriga tras el cierre de su caso en Fiscalía. Luego, hablamos de la polémica publicación del esposo de Rosario Bravo y la faceta de DJ de Roberto Cox.
En la última semana del año, en Plan Perfecto revisamos la última polémica de Marcelo Ríos con su vida amorosa y una presunta relación paralela. Además, la vida alejada de la TV de Junior Playboy y el primer cierre de año sin Tommy Rey.