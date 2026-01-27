Plan Perfecto | Capítulo 234 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En la nueva edición de Plan Perfecto, Eli de Caso habló de su salida de conocido programa de televisión, además de todos los nuevos detalles que trae la Gala del Festival de Viña 2026.
Emitido el 27/01/2026
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos la supuesta nueva relación de Álvaro Ballero que causó revuelo en redes sociales. Luego, repasamos la comentada entrevista de Naya Fácil, donde se refirió a los incendios, su pasado y la Gala de Viña.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos la polémica entre Naya Fácil y una de nuestras panelistas por la Gala de Viña. Luego, repasamos los momentos más icónicos de la Quinta Vergara antes de analizar una creciente rivalidad cumbiera.
En esta nueva edición de Plan Perfecto, revisamos quiénes son los famosos que han sorprendido con sus ayudas en el sur de Chile luego de fatale incendios. Además, debatimos sobre la realización de la Gala de Viña en este contexto.
En esta edición de Plan Perfecto, analizaron la rutina de Paul Vásquez y el polémico chiste dirigido a Mauricio Medina. Además, se revelaron todos los artistas que estarán en el Festival de Las Condes 2026.
En Plan Perfecto revisaron las primeras declaraciones de Amparo Noguera después de ser víctima de millonaria estafa. Además, Naya Fácil regresó al país tras su difícil viaje a Egipto y conflicto con diferentes divulgadores de contenido de viaje.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos las polémicas vacaciones de Naya Fácil en Egipto. Luego, repasamos las acusaciones en contra de Julio Iglesias y las famosas que alzaron la voz, tanto antes como ahora, sobre el tema.
En esta edición de Plan Perfecto, Julio Iglesias está en el ojo del huracán tras graves acusaciones en su contra. Además, Di Mondo habló en exclusiva para referirse a si asistirá a la Gala de Viña 2026.
En esta nueva edición de Plan Perfecto revisamos los rumores del Festival de Viña: desde una posible animadora de la Gala a los participantes que esperan sorprender. Además, revisamos la polémica de Dino Gordillo y las inversiones de los famosos.