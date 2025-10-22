Plan Perfecto | Capítulo 175 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En Plan Perfecto revisamos los rumores sobre la relación de Karol Dance con Fran Virgilio. También pasamos por la inédita solicitud de Marcelo Ríos antes de recibir todo el humor irreverente de Yerko Puchento.
Emitido el 22/10/2025
En Plan Perfecto revisamos las nuevas polémicas que dejó un nuevo capítulo de Fiebre de Baile. Además, el rumor de un presunto romance entre Jean Philippe Cretton y Rayén Araya.
En Plan Perfecto revisamos el recorrido de María José Quiróz por Fiebre de Baile y en su día a día. También, analizamos la lujosa relación de Emilia Dides y Sammy Reyes, y disfrutamos la increíble rutina de Bombo Fica en Las Condes.
En Plan Perfecto revisamos los mejores momentos de Detrás Del Muro y una batalla de baile entre los candidatos presidenciales. Además, adelantamos los últimos detalles antes del próximo estreno de ¿Cuánto vale el show?
En Plan Perfecto revisamos al fenómeno mediático, Raquel Castillo, y las polémicas de Fiebre de Baile. Además, recordamos momentos de ¿Cuánto vale el show? y su esperado reestreno. También supimos detalles de la supuesta nueva relación de Myriam Hernández.
En Plan Perfecto revisamos lo que dejó el encendido capítulo de Fiebre de Baile, donde pasó de todo. Además, la reacción de María José Quiroz ante la polémica de la jornada. Finalmente, reacción de Mauricio Israel tras dichos de su hija.
En Plan Perfecto revisamos las repercusiones que dejó la entrevista de Sara Israel Gálvez en Primer Plano, donde habló de la relación que mantiene con Mauricio Israel. Además, contamos con la visita de Raimundo Cerda y Pastelito.
En Plan Perfecto revisamos los mejores momentos de Detrás Del Muro y de los participantes Raquel Castillo y Kike Acuña en Fiebre de Baile. Además, Cony Capelli aclara un rumor que supuestamente la involucraría con un Power Peralta.
En Plan Perfecto revisamos el backstage de Fiebre de Baile, la tensión de los participantes con el jurado y los momentos favoritos de esta primera semana. También vimos el recorrido de nuestro querido Pedro Pascal y su innegable impacto en la moda.