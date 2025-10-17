Plan Perfecto | Capítulo 172 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En Plan Perfecto revisamos los mejores momentos de Detrás Del Muro y una batalla de baile entre los candidatos presidenciales. Además, adelantamos los últimos detalles antes del próximo estreno de ¿Cuánto vale el show?
Emitido el 17/10/2025
En Plan Perfecto revisamos al fenómeno mediático, Raquel Castillo, y las polémicas de Fiebre de Baile. Además, recordamos momentos de ¿Cuánto vale el show? y su esperado reestreno. También supimos detalles de la supuesta nueva relación de Myriam Hernández.
En Plan Perfecto revisamos lo que dejó el encendido capítulo de Fiebre de Baile, donde pasó de todo. Además, la reacción de María José Quiroz ante la polémica de la jornada. Finalmente, reacción de Mauricio Israel tras dichos de su hija.
En Plan Perfecto revisamos las repercusiones que dejó la entrevista de Sara Israel Gálvez en Primer Plano, donde habló de la relación que mantiene con Mauricio Israel. Además, contamos con la visita de Raimundo Cerda y Pastelito.
En Plan Perfecto revisamos los mejores momentos de Detrás Del Muro y de los participantes Raquel Castillo y Kike Acuña en Fiebre de Baile. Además, Cony Capelli aclara un rumor que supuestamente la involucraría con un Power Peralta.
En Plan Perfecto revisamos el backstage de Fiebre de Baile, la tensión de los participantes con el jurado y los momentos favoritos de esta primera semana. También vimos el recorrido de nuestro querido Pedro Pascal y su innegable impacto en la moda.
En Plan Perfecto vivimos la despedida de Diana Bolocco de la animación del programa, entregándole la posta a Eduardo de la Iglesia quien hará de conductor. Además, todos los detalles del exitoso reestreno de Fiebre de Baile.
En Plan Perfecto revisamos la nueva polémica que envolvería a Francisco Kaminski con el "Rey de Meiggs". Además, se conoció la presunta millonaria deuda que aquejaría al animador. Por último, una impactante noticia en Fiebre de Baile.
En Plan Perfecto revisamos la respuesta de Coté Quintanilla a rumores de un quiebre matrimonial, la nueva vida de Francisco Kaminski y la polémica que sigue rodeando a Jean Paul Pineda tras ser formalizado por VIF.