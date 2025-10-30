Plan Perfecto | Capítulo 179 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En Plan Perfecto revisamos el presente de Myriam Hernández tanto en lo profesional como en el amor. Además, Eduardo Riveros se confesó sobre su presente en una radio y sus difíciles luchas contra dos cánceres.
Emitido el 30/10/2025
En Plan Perfecto revisamos el presente de Myriam Hernández tanto en lo profesional como en el amor. Además, Eduardo Riveros se confesó sobre su presente en una radio y sus difíciles luchas contra dos cánceres.
En Plan Perfecto, revisamos a los artistas que ya están sonando fuerte para ser parte del próximo Festival de Viña 2026. Además, también repasamos a las participantes del Miss Mundo Chile 2025.
En Plan Perfecto revisamos el nuevo romance de Myriam Hernández con misterioso empresario. Además, el resurgir de Kike Acuña en Fiebre de Baile y las directas declaraciones de Roxana Muñoz por pensión de alimento.
En Plan Perfecto revisamos las polémicas del día: La querella de Juan David Rodríguez contra Daniela Aránguiz y el presunto romance entre Jean Philippe Cretton y Rayén Araya. Por último lo que no se vio en Fiebre de Baile.
En Plan Perfecto revisamos los rumores sobre la relación de Karol Dance con Fran Virgilio. También pasamos por la inédita solicitud de Marcelo Ríos antes de recibir todo el humor irreverente de Yerko Puchento.
En Plan Perfecto revisamos las nuevas polémicas que dejó un nuevo capítulo de Fiebre de Baile. Además, el rumor de un presunto romance entre Jean Philippe Cretton y Rayén Araya.
En Plan Perfecto revisamos el recorrido de María José Quiróz por Fiebre de Baile y en su día a día. También, analizamos la lujosa relación de Emilia Dides y Sammy Reyes, y disfrutamos la increíble rutina de Bombo Fica en Las Condes.
En Plan Perfecto revisamos los mejores momentos de Detrás Del Muro y una batalla de baile entre los candidatos presidenciales. Además, adelantamos los últimos detalles antes del próximo estreno de ¿Cuánto vale el show?
En Plan Perfecto revisamos al fenómeno mediático, Raquel Castillo, y las polémicas de Fiebre de Baile. Además, recordamos momentos de ¿Cuánto vale el show? y su esperado reestreno. También supimos detalles de la supuesta nueva relación de Myriam Hernández.