Noruega vs Francia: Haaland y Mbappé animan duelo clave en el Mundial 2026

Noruega y Francia se enfrentarán este viernes 26 de junio en uno de los partidos más atractivos del Grupo I del Mundial 2026.

Noruega y Francia se enfrentarán este viernes 26 de junio en uno de los partidos más atractivos del Grupo I del Mundial 2026. El cruce no solo tendrá importancia en la tabla, sino que también pondrá frente a frente a dos de los goleadores más importantes del fútbol mundial: Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Ambas selecciones llegan clasificadas a la siguiente ronda, luego de ganar sus dos primeros compromisos de la fase de grupos. Por eso, el duelo en el Boston Stadium será clave para definir posiciones y marcar el camino de cara a la etapa de eliminaciones directas.

Haaland llega encendido con Noruega

Noruega viene de vencer por 3-2 a Senegal en un partido exigente, donde Erling Haaland volvió a ser protagonista con un doblete. El delantero noruego ya había brillado marcado dos goles en el debut ante Iraq, por lo que llega al cruce frente a Francia como una de las grandes figuras del torneo.

El equipo nórdico ha mostrado una ofensiva potente, directa y muy dependiente de la capacidad goleadora de su principal estrella. Con Haaland en gran momento, Noruega aparece como una de las selecciones europeas que puede incomodar a cualquier rival en esta Copa del Mundo.

Mbappé lidera a una Francia candidata

Francia, por su parte, también llega con campaña perfecta tras derrotar a Iraq por 3-0 en la segunda fecha. En ese encuentro, Kylian Mbappé marcó dos goles y confirmó que sigue siendo el gran referente ofensivo de una selección acostumbrada a pelear en instancias decisivas.

El cuadro francés combina experiencia, velocidad y jerarquía internacional. Con Mbappé como principal carta de ataque, y con cuatro goles en total en el torneo, los galos buscarán cerrar la fase de grupos en el primer lugar y reforzar su condición de candidatos en el Mundial 2026.

Un duelo de goleadores por el liderato

El gran atractivo del partido será el cara a cara entre Haaland y Mbappé. Ambos llegan encendidos, con goles importantes en la fase de grupos y con la responsabilidad de liderar a sus selecciones en un encuentro que puede definir el orden final del Grupo I.

Más allá de la clasificación ya conseguida, terminar primero puede ser determinante para el camino en la siguiente ronda. Por eso, el partido entre Noruega y Francia asoma como una previa cargada de tensión, nombres propios y lectura futbolera.

En ese contexto, el análisis previo del encuentro estará marcado por el presente de ambos equipos, el rendimiento de sus figuras y el pronóstico Noruega vs Francia de cara a un duelo que reúne fútbol internacional, goles y dos estilos ofensivos muy distintos. Además, el cruce entre Haaland y Mbappé también asoma como uno de los focos principales dentro de las apuestas del Mundial, especialmente por el momento goleador con el que ambos llegan al cierre del Grupo I.

Cuándo juegan Noruega vs Francia

El partido entre Noruega y Francia se disputará este viernes 26 de junio, a las 15:00 horas de Chile, en el Boston Stadium.

El Mundial 2026 es transmitido por Chilevisión a través de su señal abierta, señal online y la app MiCHV.