España, Argentina, Shakira y Justin Bieber: La final que paraliza al mundo 

La definición del Mundial 2026 reunirá a dos gigantes del fútbol internacional: la España de Lamine Yamal y la Argentina de Lionel Messi, que buscarán quedarse con la copa en una final cargada de historia, presión y grandes figuras.

El torneo más grande del fútbol ya tiene finalistas y millones de hinchas se preguntan quién ganará el Mundial 2026. España y Argentina se enfrentarán este domingo 19 de julio en el partido más importante del torneo, en una definición que promete fútbol de primera calidad y un legado para la historia.

La final tendrá frente a frente a dos selecciones con peso mundialista. España llega tras vencer a Francia en semifinales y confirmar una campaña sólida, marcada por el control de juego, la portería menos vencida y una generación que volvió a instalar al equipo europeo en la lucha por levantar la copa tras 16 años de haber obtenido su único título.

Argentina, por su parte, buscará seguir agrandando su historia en la Copa del Mundo. La Albiceleste llega a una nueva final con la presión de defender el título que conquistó en 2022 y con la posibilidad de sumar otro capítulo inolvidable para una selección acostumbrada a competir bajo máxima exigencia. De ganar, el equipo de Scaloni conquistaría su cuarta copa, igualando a las selecciones de Alemania e Italia, y quedaría a solo una del pentacampeón del mundo: Brasil.

En la previa, las apuestas del Mundial se inclinan con un poco de favoritismo hacia España entran en su última gran jornada. Además, el pronóstico final del Mundial posiciona al arquero español, Unai Simón, como el obvio ganador del Guante de Oro y al legendario Lionel Messi como el máximo goleador del torneo.

Una final con legado en juego

España y Argentina no solo jugarán por el título. También lo harán por consolidar procesos que han marcado esta edición del Mundial.

El equipo español llega con una propuesta reconocible y con la confianza de haber dejado en el camino a una potencia como Francia, que era vista como una de las grandes favoritas desde los 16avos de final. Su clasificación a la final refuerza el peso de una generación que combina talento joven, a la cabeza de Lamine Yamal; la defensa y portería menos vencida; orden colectivo y personalidad para competir en instancias decisivas.

Argentina, en tanto, reafirmó su puesto como uno de los líderes mundiales, a pesar de que varios hinchas que han seguido el torneo se quejaran del favoritismo que la FIFA tenía por el equipo de Messi. Para la Albiceleste, esta final representa una nueva oportunidad de sostener su lugar entre las grandes selecciones de la historia y demostrar que su vigencia no depende solo del pasado, sino también de su presente competitivo.

El equipo de Escaloni saldrá a luchar por ser la tercera selección de la historia que consigue dos mundiales seguidos. La primera fue Italia, luego de haber conquistado las copas de Italia 1934 y Francia 1938, seguida de Brasil y sus títulos en Suecia 1958 y Chile 1962, comandado por ‘El Rey’ Pelé.

El show de medio tiempo suma otro atractivo

Además del partido, la final del Mundial 2026 tendrá un show de medio tiempo que también concentra atención por ser la primera vez que un Mundial acogería un espectáculo de este tipo.

En la previa, también aparecen apuestas especiales vinculadas al show. Entre las opciones disponibles se encuentran, por ejemplo, que Shakira salga vestida con todos los colores de la bandera de Colombia, con una cuota de 2.50, o que “Waka Waka” sea la primera canción que interprete, con cuota de 3.00.

También figura como alternativa que “Peaches” sea la primera canción interpretada por Justin Bieber, con cuota de 4.00, quien tendría 11 minutos de presencia en el escenario.

Otros de los artistas que harán presencia, de acuerdo con la FIFA, son la banda masculina más famosa de K-Pop, BTS; el mundialmente aclamado director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, y la reina del pop, Madonna, quien recientemente lanzó su nuevo álbum Confessions II.

España y Argentina van por la gloria

La final entre España y Argentina reúne todos los elementos de una gran definición: historia, figuras, estilos distintos, presión y un título mundial en juego.

Para España, será la oportunidad de coronar un torneo que la volvió a poner entre las grandes potencias. Para Argentina, una nueva ocasión de seguir ampliando su legado en la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 será transmitido por Chilevisión a través de su señal abierta, señal online y la app MiCHV.