De Boca Juniors a Terrazas Verdes: El modelo de sostenibilidad de Betsson en la región

La casa de apuestas sueca centra su impacto social en tres áreas de sostenibilidad: deporte, diversidad y medioambiente. Revisa aquí el detalle de estas iniciativas.

Como parte de la sociedad, los negocios están conectados directamente con el mundo que nos rodea. La gestión responsable de una empresa implica que las acciones no solo se hagan de manera íntegra, sino que involucren el cambio constante en patrones de gobernanza, impacto ambiental y tendencias globales.

“En Betsson, entendemos que las personas, el planeta y el propósito empresarial están profundamente interrelacionados, y que solo teniendo en cuenta estos aspectos podremos construir una sociedad sostenible. Además, el éxito a largo plazo de una empresa sostenible implica reconocer nuestro impacto en el mundo que nos rodea y tomar decisiones responsables que fomenten un valor duradero”, explica Betsson Group.

Su experiencia de más de 60 años en la industria, junto con la transparencia y rigurosidad que exige su cotización en la Bolsa de Estocolmo, explican por qué el marco de sostenibilidad de Betsson no solo marca la dirección estratégica, sino que también orienta la toma de decisiones diariamente.

En ese contexto, la casa de apuestas sueca ha desarrollado distintas iniciativas en los mercados donde está presente, en los que centra su impacto social en tres áreas de sostenibilidad: deporte, diversidad y medioambiente.

Juego responsable en alianza con Boca Juniors

Uno de los pilares más relevantes para Betsson es el juego responsable. Bajo este precepto, en Argentina la compañía contó con el apoyo de Boca Juniors para grabar una campaña orientada a promover el juego legal y responsable de mayores de edad, usando el deporte como vehículo para educar e informar.

La iniciativa reforzó la importancia de apostar únicamente en plataformas reguladas, en las que los usuarios cuentan con herramientas de protección como validación de identidad, verificación de edad, límites de depósito y tiempo, y mecanismos de autoexclusión.

A través de piezas audiovisuales y activaciones con jugadores del plantel, la campaña instaló mensajes preventivos en un espacio de alta conexión con los fanáticos. Además, esta campaña fue reconocida con un Premio Martín Fierro y un SBC Americas en la categoría ‘Iniciativa Socialmente Responsable del Año’, dando visibilidad al valor del mensaje y a su alcance público.

Sostenibilidad alimentaria y compromiso comunitario

El compromiso de Betsson también se refleja en iniciativas de impacto social y medioambiental. En Colombia, la compañía impulsó, junto a Atlético Nacional, el proyecto Terrazas Verdes, una iniciativa de agricultura urbana hidropónica orientada a generar oportunidades en comunidades vulnerables.

La acción, liderada por mujeres jefas de hogar, busca promover la producción sostenible y continua de alimentos, además de fortalecer su autonomía económica. Según la compañía, el proyecto contempla cerca de 9.000 plántulas y cosechas quincenales de aproximadamente 120 kilos.

Una mirada de largo plazo

A las acciones antes mencionadas se suman muchas más campañas vinculadas a salud pública, como iniciativas de concientización sobre el cáncer de mama, de movilización para donar sangre y acciones medioambientales en lugares como Malta y Colombia, donde Betsson se incorporó a proyectos de reforestación.

El desarrollo constante de estas iniciativas a nivel mundial muestra cómo una empresa del rubro puede generar impacto social positivo en los mercados donde tiene presencia. Desde el deporte hasta la salud, pasando por el medioambiente y la educación, el objetivo es construir una relación más responsable con las comunidades donde opera.

En una industria donde la confianza es clave, avanzar en sostenibilidad permite reforzar estándares, promover mejores prácticas y ofrecer no solo más seguridad a los usuarios, sino algo extra a la sociedad.

Con presencia internacional y una estrategia que incorpora sostenibilidad, juego responsable y compromiso, Betsson está consolidando una mirada de largo plazo: una donde el entretenimiento seguro está intrínsecamente ligado al impacto social positivo, la transparencia y la responsabilidad.