Tiktoker destapó quejas de jóvenes venezolanos por sus creativos nombres: “Hay un problema grave” - Chilevisión

A través de TikTok, una influencer llamada Willmary Espinel expuso una incómoda situación que vivió debido a su nombre. "Desde ese día quedé traumada", aseguró.

Una joven venezolana se volvió viral tras cuestionar el nombre que le pusieron sus padres, un malestar que se repite en otros usuarios del mismo país.

A través de un video, la influencer Willmary Espinel, quien tiene más de 470 mil seguidores en TikTok, expuso una incómoda situación que vivió con un hombre de Caracas.

"Eres muy linda y tal, pero es que te llamas Willmary", le habría comentado el sujeto. Ella, sorprendida por el comentario, preguntó cuál era el problema.

Ante esto, el hombre le habría respondido que su nombre era "tierrúo", que en jerga chilena podría compararse con la palabra "flaite".

Joven venezolana expuso molestia por su nombre

"Desde ese día quedé traumada (...) no sé qué le pasó a mi mamá por su cabeza al ponerme Willmary", confesó la tiktoker.

Asimismo, afirmó que "en Venezuela hay un problema con los nombres grave. No entiendo, a veces me da vergüenza decir mi nombre completo".

"Siempre digo que me llamo Will, pero no todo el mundo me llama Will porque mi nombre es Willmary (...) Brother, todo mal con los nombres en Venezuela", apuntó.

Al subir el video, la joven se viralizó y varios usuarios venezolanos comenzaron a quejarse por el nombre que le pusieron sus padres.

Yulbreilys, Hecmalioska, Niurgilsellys, Snailliw, Joryurbi, Rahenyra y Fravianys, fueron algunos nombres mencionados tras la viralización del registro.

Mira el video acá: