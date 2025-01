Durante estos meses se ha viralizado en redes sociales una supuesta "maldición" de Brasil, la cual afectaría a las parejas que viajen a dicho país.

Hace unos días, una usuaria de TikTok generó debate al asegurar que fue víctima de la "maldición" de Brasil junto a su pareja.

La joven llamada Nicole contó su experiencia en la aplicación, donde rápidamente se llenó de comentarios al respecto.

¿De qué se trata la "maldición" de Brasil?

"No vayas con tu pareja a Brasil", partió diciendo Nicole. "Eso me dijeron a mí. Ya era tarde, yo ya había comprado los pasajes. Se supone que hay una maldición que todas las parejas que van a Brasil después vuelven y terminan. A mí me pasó", aseguró.

La joven siguió el relato: "Yo me fui a Brasil como en febrero con mi pololo de ese momento. Increíble, todo bien... Volvemos y terminamos. Deben haber pasado un mes, dos meses, y terminamos".

"Todas mis amigas me mandaban estos Tiktok de la gente hablando de esta maldición antes de que yo me fuera y yo como 'nada, eso es mentira, una mentira más en Tiktok´"", finalizó.

