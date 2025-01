¡Está irreconocible! Rodrigo Rojas Vade reaparece como conductor de aplicación - Chilevisión

Este miércoles se hizo viral una publicación de X, la cual revelaba que Rodrigo Rojas Vade actualmente trabajaba como conductor de aplicación.

La publicación la acompañó con un pantallazo del perfil de Vade en la aplicación.

Para relatar lo sucedido, Nicolás Montenegro, quien viajó junto al ex convencional, realizó un video en Tiktok dando detalles de la situación.

El relato del pasajero

“Llegué muy tarde de Arica al aeropuerto y tuve que pedirme un Cabify para venirme a la casa. Lo que pasa ahí es que el conductor era el mismísimo Pelao Vade”, partió contando Montenegro.

“Me moría de ganas de preguntarle mil hue..., pero tenía sueño y no sabía cómo iba a reaccionar. E igual debo decir que me dio pena. Su vida se redujo a ser un conductor nocturno, porque es el único momento donde puede tener cierta tranquilidad de que no lo reconozcan”, agregó.

“Está muy barbón, con mucho pelo y puedo decir que, si hay algo que me sorprendió, es que cantaba todas las canciones que aparecían en la radio. Todas, en inglés y en español”, finalizó.

El pasado de Rodrigo Roja Vade

Cabe recordar que en 2021, el activista reconoció haber mentido sobre su diagnóstico de cáncer.

Esto terminó provocando la renuncia de Rodrigo Rojas Vade a la Convención Constitucional, y una investigación en su contra por haber recibido millonarios aportes justificados por su presunta enfermedad.

