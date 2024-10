“Sean gente”: Madre que necesita millonario medicamento para su hijo estalló en llanto por indiferencia - Chilevisión

Verena necesita reunir $1.700 millones para su pequeño hijo, quien padece Atrofia Muscular Espinal (AME), y relató entre lágrimas una frustrante experiencia mientras hacía campaña en el centro de La Serena. Mira acá cómo ayudar.

Una madre que realiza campaña en la región de Coquimbo para reunir $1.700 millones para un medicamento que necesita su pequeño hijo publicó un desagarrador relato en redes sociales.

Según contó la mujer, terminó en lágirmas al contar que cuando intentaba realizar la campaña en el centro de La Serena los transeúntes no le recibían sus volantes con información.

Desgarrador relato de madre

Verena es madre de Diego Véliz, un bebé de 1 año y 7 meses que padece Atrofia Muscular Espinal (AME) y que necesita un medicamento que cuesta $1.700.000.000.

Es por eso que la familia del pequeño inició la campaña "juégatela por Dieguito", con la que están reuniendo fondos para poder costear el tratamiento.

En su cuenta de Instagram, su madre comparte actualizaciones de la campaña y recientemente dio a conocer su experiencia que se volvió viral.

"No pudimos concretar con los bomberos, entonces lo que nos quedó fue venir para poder compartir con la gente y compartir los flyers con la información de Dieguito", comenzó.

"Pero andan tantos candidatos, tantas campañas políticas que la gente no se da el tiempo para escuchar lo que uno tiene que decir", agregó con la voz quebrada.

En esa línea, sostuvo que "a pesar que uno les diga que es una campaña para un bebé o yo les diga que es por mi hijo, no son capaces de recibirme el flyer".

"Solamente les quería decir que sean gente. No les cuesta nada recibir un flyer, después lo pueden votar incluso en su casa, pero no tenemos que perder el ser persona. La persona que te está tratando de entregar o decir algo es porque lo necesita. No se olviden de eso", añadió.

Verena también reconoció que "estoy súper frustrada porque nunca había recibido tantos no (...) a pesar de que yo les diga 'pero es mi hijo, es un bebé, no un candidato', las personas no se dan el tiempo de detenerse".

Cómo ayudar a Diego Veliz