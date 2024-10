Meteorólogo se quebró en vivo durante reporte de huracán Milton en EE.UU.: “Es horrible” - Chilevisión

Un meteorólogo se quebró en vivo durante su reporte del huracán Milton, en Estados Unidos, el cual actualmente azota al estado de Florida y se encuentra en categoría 4.

EL mismo John Morales, de la cadena NBC, compartió el registro en su cuenta de X, asegurando, entre lágrimas, que la situación que se está viviendo "es horrible".

"Este es un increíble huracán... ha disminuido... 50 milibares en 10 horas", expresó en medio de su reporte con la voz afectada y aguantando las lágrimas.

Luego de eso, estalló en llanto y agregó "me disculpo, esto es horrible...". Pese a eso, continuó explicando lo que está ocurriendo.

"Me debatí entre compartir esto o no. Me disculpé en directo. Pero los invito a leer mi introspección de cómo el clima extremo impulsado por el calentamiento global me ha cambiado", escribió.

I debated whether to share this. I did apologize on the air. But I invite you to read my introspection on @BulletinAtomic of how extreme weather 📈 driven by global warming has changed me. Frankly, YOU should be shaken too, and demand #ClimateActionNow. https://t.co/09vxgabSmX https://t.co/GzQbDglsBG