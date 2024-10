“¡Puedes beber del grifo!”: Españoles quedaron impresionados con el agua potable en Chile - Chilevisión

Los jóvenes no escondieron su asombro al descubrir una particularidad estando de visita en el país y se volvieron virales en redes sociales.

Un grupo de jóvenes españoles se volvió viral en TikTok al relatar la cosas que los han sorprendido en Chile mientras realizan su intercambio universitario.

Los estudiantes hicieron un listado con lo que más les ha llamado la atención de su estadía en suelo chileno y destacaron una particularidad con respecto a otros países.

Dentro de las cosas que resaltaron, están los completos, las fiestas y los Bomberos pero lo que llamó su atención por sobretodo fue el agua potable.

Españoles sorprendidos con Chile

En el video que compartieron en redes sociales, los españoles aseguraron que “por ser extanjero entras gratis a muchas de las discotecas en Chile. Yo no entiendo por qué no pagamos, yo pagaría, me parece un poco injusto“.

“Otra cosa que nos ha sorprendido, es que aquí todos los Bomberos son voluntarios, no hay sueldo base ni nada. En cambio, en España sí que se les paga, es un trabajo“, destacaron.

Sin embargo, el dato que más los impresionó fue respecto de acceso a agua. “Chile es el único país de Sudamérica que tiene agua potable, y ¡puedes beber del grifo! En cambio, si te vas a otro país como bebas agua del grifo…“, explicaron con cierto desconcierto.

Finalmente, no dejaron de lado los tradicionales completos y alertaron que es muy común “ver gente comiendo completos a todas horas“.