“No tiene sentido”: Comediante venezolano quedó en shock por cantidad de compatriotas en Santiago - Chilevisión

El humorista Greg Aventuras se volvió viral en TikTok tras relatar sus primeras impresiones al llegar a Chile. "Esto parece Venezuela, igualita a Caracas", afirmó.

El comediante venezolano Greg Aventuras se volvió viral tras publicar un video de sus primeras impresiones al llegar a Chile, donde ha realizado algunos shows de stand up.

"No es normal la cantidad de productos venezolanos que he visto", partió diciendo el humorista en un registro en TikTok.

El joven indicó que "hay de todo, hay mier... que no hay ni en Venezuela, mamagüevo" (sic) y enumeró una serie de productos que vio en sus primeros días en Santiago.

El asombro de comediante venezolano al llegar a Chile

En segundo lugar, Greg afirmó que "no es normal la cantidad de venezolanos que hay. Te lo digo, no me he cruzado al primer chileno".

"No es que fui a los sitios donde hay muchos venezolanos, como Estación Central, estuve en la parte céntrica y hay muchos locales de venezolanos", sostuvo.

"No tiene sentido la cantidad de venezolanos que hay aquí. Desde que me bajé en el aeropuerto, el traslado que nos trajo hasta acá, recepciones y en todos lados, hay burda de venezolanos", agregó.

En ese sentido, el comediante aseveró que "esto parece Venezuela, igualita a Caracas".

Mira el video acá: