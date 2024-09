“La Pampicienta”: Joven perdió su zapato en La Pampilla y lo recuperó tras foto viral en redes - Chilevisión

La mujer de 22 años extravió una de sus botas en medio del evento dieciochero. Sin embargo, una serie de publicaciones en redes sociales lograron recuperar el objeto.

Una particular historia de Fiestas Patrias se viralizó en redes sociales y tiene como protagonista a Korina Madariaga, quien desde ahora es apodada como "La Pampicienta".

La joven de 22 años se volvió popular en las últimas horas tras contar que perdió uno de sus zapatos en la tradicional Fiesta de la Pampilla de Coquimbo, a la que asisten más de 200 mil personas diariamente.

Todo comenzó con una imagen que se compartió en distintos grupos de Facebook y medios locales. En la foto se observa un solitario zapato en medio de la basura que quedó tras el evento dieciochero.

La historia de "La Pampicienta" de Coquimbo

Tal como el cuento de "La Cenicienta", un usuario publicó la imagen con el siguiente texto: "Princesa de la noche de Pampilla, anoche a las 23:59 saliste corriendo y no volví a saber de ti, dónde estás princesa, sé que estás en un rincón de Coquimbo y te encontraré, estaré buscando a la dueña del zapato que anoche me dejó sin por lo menos dejar su WhatsApp o su Instagram".

La postal se viralizó y llegó a ojos de Korina, quien se dirigió hasta el mismo sector de La Pampilla donde aún se encontraba su solitario zapato.

"Apenas llegué a La Pampilla, los tíos de la basura me dijeron que yo era la Pampicienta, me reconocieron al tiro y me dijeron que el zapato estaba en la galería del hoyo, cerca del escenario", relató la joven al diario La Región.

¿Cómo perdió el zapato en La Pampilla?

Según contó al citado medio, Madariaga se encontraba mirando el show de Gondwana junto a su familia, cuando un grupo de sujetos en estado de ebriedad se acercó a ellos y comenzó una pelea.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Luego del impasse con los borrachos, la mujer se cambió las botas que tenía por unas zapatillas que llevaba de muda. Sin embargo, al guardar las botas, no se dio cuenta que una de ellas cayó en medio de la cancha pampillera.

Korina está sacando cuentas positivas con todo esto, ya que aprovechando el boom del momento cambió su nombre usuario en TikTok y hasta hace canjes de emprendimientos locales.

@arancibiajckoryna #parati #pampilla2024 #pampicienta ♬ sonido original - yo mimita