Joven captó a gallina de mascota en el Metro y se hizo viral: “Le dicen ‘foto’ y pesca altiro” - Chilevisión

Un joven fotógrafo se volvió viral al captar a una gallina de mascota en el Metro de Santiago, a quien le hizo una sesión de fotos.

Se trata de Ginger, un ave domesticada que dejó a todos sorprendidos al pasear con arnés.

Captan a gallina de mascota en el Metro

"No me van a creer lo que estoy viendo, es una gallina en el Metro... de verdad, una gallina", expresó el autor del video que cuenta con más de 87 mil me gusta en TikTok.

Tras eso, el joven llamado Fernando Leiva, quien se dedica a fotografiar perros que ve en la calle, se acercó a la dueña del animal para preguntarle si la podía fotografiar.

La dueña, Silvana, contó que la gallina se llama Ginger y que es "un poco antisocial, no le gusta el contacto físico, pero cuando uno le dice foto pesca altiro".

Luego de eso, comenzó la sesión de fotos en diferentes partes de la estación mientras los presentes observaban.

El video se llenó de comentarios: "Que Dios bendiga a la gallina Ginger, que nunca la hagan cazuela", "Ginger hermosa", "Ginger es más fotogénica que yo", "Ginger como la de Polillos en fuga", "imganínate vivir en Europa y perderte a Ginger".