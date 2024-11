“Inspirador”: Viralizan en TikTok a ciudadano coreano que emprendió en Chile con creativa iniciativa - Chilevisión

Tae Hyeng Kim es el nombre del creador de Arcoiris Cleaner, una empresa que busca alargar la vida útil de lavadoras y secadoras. Su historia supera el millón de reproducciones.

Cerca de un millón de reproducciones acumula en TikTok la historia de Tae Hyeng Kim, un emprendedor coreano que decidió crear su propia empresa de reparación de lavadoras y secadoras luego de 15 años residiendo en Chile.

Tae Hyeng, quien se hace llamar Patricio en nuestro país, se hizo viral en redes sociales gracias a una inspiradora entrevista que concedió a un usuario en la plataforma, en la que explicó el proceso detrás de su curiosa y celebrada iniciativa.

"Mi empresa se llama Arcoiris Cleaner y trabajo solamente con mi señora", comenzó diciendo en el registro y luego explicó que "en Corea hay mucha empresa que ofrece este servicio, porque se va juntando en el interior del tambor hongos y bacterias".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Siempre había querido "hacer algo que no existe aquí" y, por lo mismo, utilizó los conocimientos que adquirió trabajando en Samsung, en Asia, y decidió entregar este necesario servicio que, afortunadamente, ha sido muy bien recibido.

"El primer día desarmé mi lavadora, ofrecí en el condominio donde vivo quién quiere limpiar lavadora gratis. Los vecinos me empezaron a recomendar porque ellos en su vida me decían que ellos no habían visto este servicio de limpieza de lavadoras", contó Patricio.

¿La clave para el éxito? La paciencia, de acuerdo con el coreano. "No piense que de un día para otro va a ser millonario sino que tiene que ser de a poquito con su experiencia, mínimo tres años sí o sí hay que hacer para recién tener un resultado. Todo trabajo vale", reflexionó

VER MÁS DE VIRAL

Redes sociales aplaudieron iniciativa de emprendedor coreano

"Él es un sol, un amor de persona. Lo conocí y es tan humilde", "Muy creativo el emprendedor. Admiro su inteligencia, resiliencia y fuerza de voluntad y trabajo" y "gracias por estar en mi país con su gran aporte", fueron algunas de las reacciones de los internautas en redes.

Patricio Hyeng Kim trabaja a domicilio en Santiago, se le puede contactar a través de su cuenta de Instagram y, de acuerdo con una usuaria que solicitó su servicio, los precios van desde los $50.000 hasta los $120.000.

Mira el registro a continuación: