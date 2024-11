“Te toca atender al que...”: Bombera imitó al “chofer chileno” y desató debate en TikTok - Chilevisión

Conocida en redes sociales como la "bombera más bella de Chile", Elizabeth Maestracci desató controversia con un sketch humorístico que compartió en la plataforma de videos.

Una joven que trabaja como bombera en una bencinera de Copec se hizo viral en redes sociales al realizar una particular imitación sobre "el chofer chileno", en alusión a los clientes que debe atender en su jornada laboral.

Se trata de Elizabeth Maestracci, quien es conocida en plataformas como TikTok e Instagram como "la bombera más bella de Chile", pues la tiktoker venezolana en ambas acumula 600 mil seguidores.

Si bien el video mencionado data de comienzos de octubre, este comenzó a circular a raíz de un registro que esta semana también se hizo viral sobre tres trabajadores de la misma compañía que hablaron sobre Augusto Pinochet en una transmisión en vivo.

"Puta la h..., que parecen piojos. Que pasai piola, po. Me dai (sic) $2.000 de 96, por favor. ¡Y no me estés cagando!", comienza diciendo el sujeto encargado de "interpretar" a un conductor chileno que cuestiona a los trabajadores extranjeros.

En el sketch humorístico, Maestracci luego ofrece al supuesto conductor limpiar sus vidrios y le entrega la máquina para que realice el pago, a lo que recibe respuestas negativas ante la sospecha de un posible robo, debido a su nacionalidad.

Intenso debate en redes sociales por video de bombera

"Impresentable que una compañía permita la generación de contenido de este tipo", "Por protocolo, todo el video y lo que dice son faltas. Cartas de amonestación merecidas, para ambos" y "¿Se supone que es gracioso?", fueron algunas de las reacciones en X.

Aunque la autora del TikTok publica videos de esta índole de manera constante, este desató un fuerte debate, considerando el registro antes mencionado de sus colegas, que también circuló ampliamente y que llevó a Copec a pronunciarse y a iniciar una investigación.

A través de una declaración pública sobre el video arriba mencionado, Copec sostuvo que "cualquier comentario ofensivo o denostativa (...) atenta contra los valores de la compañía y nuestro compromiso de excelencia en el servicio". Sobre el resto de los videos virales no se ha mencionado en específico.

Mira el registro a continuación: