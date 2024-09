Española relató incómodo momento tras no dar propina en un bar en Chile: “¿Por qué te presionan?” - Chilevisión

A través de TikTok, una joven española se volvió viral tras contar su experiencia en un local de Manuel Montt, en la comuna de Providencia. "Entiendo que la propina no es obligatoria", indicó.

Un joven española residente en Chile se volvió viral tras relatar una incómoda situación que vivió en un bar de Providencia, específicamente en el sector de Manuel Montt.

El video fue publicado por Aurora Parajó, quien ha ganado reconocimiento en TikTok por mostrar distintas situaciones sobre su vida en nuestro país.

Sin embargo, durante las recientes Fiestas Patrias habría vivido un complejo momento tras negarse a sumar la propina en la cuenta de un bar.

Española se negó a dar propina y vivió incómodo momento

"No quiero faltarle el respeto a nadie, sólo quiero entender qué pasa con las propinas en Chile, si no son obligatorias", señaló Aurora en el mencionado video.

La tiktoker indicó al pedir la cuenta se percataron que "la propina era bastante y que con la propina nos pedíamos una consumición más".

"Entonces, decidimos no dejar propina. Y como la propina no era obligatoria, pensamos que no habría ningún problema", señaló.

Fue en ese momento que, según la joven, el mesero comenzó a poner varios inconvenientes por la forma de pago. En esto llegó un segundo trabajador, quien le señaló que sería la persona que los atenderá desde ese minuto.

Sin embargo, al momento de realizar el segundo pago, nuevamente no agregaron la propina y quisieron pagar por separado y con tarjeta. "Nos vio con mala cara", relató la española.

Todo explotó cuando hicieron un tercer pedido. "El camarero directamente me vio con mala cara y me dijo que no. A lo que yo me quedé como '¿y por qué no?'", cuestionó la joven. "Es que yo no trabajo gratis", le habría respondido el garzón.

"Dije que era extranjera y si me podía explicar un poco acerca de las propinas en Chile, porque hasta donde yo sé los camareros aquí tienen sueldo, es bajo igual que en España y la propina no es obligatoria", afirmó.

Finalmente, Aurora pidió explicaciones a sus seguidores y planteó: "Si no es obligatoria, ¿por qué la gente te presiona y te obliga para que la pagues? Es que no lo entiendo, por favor que alguien me explique".

El video generó opiniones divididas entre los usuarios. Si bien algunos respaldaron a la tiktoker, otros la criticaron por negarse a dar propina a los meseros.

