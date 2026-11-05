Pisco Chileno obtiene importante reconocimiento en el Asia International Spirits Competition 2026

Con 95 puntos, un destilado elaborado en Monte Patria se ubicó entre los únicos 13 que recibieron medalla de oro en el prestigioso certamen donde las muestras son evaluadas a ciegas por compradores de la industria.

Un pisco artesanal del Valle del Limarí logró destacar ante quienes deciden qué destilados importar, distribuir y vender en Asia. Elaborado en Flor del Valle, comuna de Monte Patria, obtuvo el título «Pisco of the Year» en la Asia International Spirits Competition 2026, cuya octava edición reunió más de 150 muestras de más de 15 países y contempló más de 50 categorías.

Se trata de Pisco Caur, cuya versión Añejado 6 años recibió medalla de oro con 95 puntos, mientras que su Reposado 1 año obtuvo bronce. A estas distinciones se sumó el reconocimiento como Pisco del Año del certamen, que situó a Chile entre los siete países cuyos representantes recibieron premios especiales.

La exigencia de esta competencia está en su sistema de evaluación. El jurado está integrado por compradores profesionales, entre ellos importadores, distribuidores, sommeliers y responsables de compras de comercios y restaurantes. Cada panel reúne al menos a cuatro evaluadores, que analizan los productos según su categoría y precio. Las bases les instruyen no conceder medallas a aquellos destilados que no estarían dispuestos a importar, distribuir, comprar o vender en sus negocios.

La degustación se realiza en copas codificadas, sin botellas a la vista y sin que los jueces conozcan las marcas. Así, el reconocimiento se define a partir del producto servido y su propuesta de valor, mediante una evaluación individual y una posterior deliberación del panel.

Detrás del resultado hay una elaboración ligada al territorio del Limarí: uvas Moscatel de Austria cosechadas a mano y destilación en alambique clásico. Ese trabajo artesanal permitió que una propuesta nacida en Monte Patria destacara ante un jurado internacional y sumara un nuevo reconocimiento para la producción pisquera chilena.