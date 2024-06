Primarias 2024: Revisa acá tu local de votación y todas las comunas que son parte del proceso - Chilevisión

Este domingo se lleva a cabo este proceso electoral en algunas regiones y comunas del país. Instancia en la que el voto no es obligatorio y que definirá a los candidatos para las próximas elecciones de octubre.

La presente jornada del 9 de junio se realizan las elecciones primarias municipales y de gobernadores regionales en diferentes comunas del país.

En total, en este proceso son 209 los precandidatos para las alcaldías y a partir de ellos se definirá cuáles serán el elegidos para disputar un puesto en la entidad comunal en los comicios del próximo 27 de octubre. Mientras que en el caso de gobernadores, sólo son dos las regiones adscritas.

Para votar este domingo, es importante conocer cuáles son tus datos electorales, es decir, el local y mesa de votación correspondientes. A continuación, revisa el paso a paso para obtener estos antecedentes.

¿Dónde debo votar?

Para conocer dónde debes votar, puedes seguir este paso a paso:

Ingresa a la plataforma consulta.servel.cl

Accede con tu RUT, sin puntos y con guión

Completa el captcha y haz clic en Consultar

Debido a que en esta ocasión el voto no es obligatorio, no habrá multas en caso de no asistir. Sin embargo, sí serán multados quienes hayan sido escogidos como vocales de mesa y no se presenten a cumplir su deber.

¿Cuáles son las comunas donde hay primarias de alcaldes?

Región de Antofagasta Comuna: Antofagasta Gonzalo Eduardo Dantagnan Mejías (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Wilson Manuel Díaz Vásquez (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Pablo Andrés Iriarte Ramírez (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Camilo Nicolás Kong Pineda (CS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Ignacio Javier Pozo Piña (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Fernando San Román Bascuñán (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor

Región de Atacama Comuna: Tierra Amarilla Cristián Palacios García (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Enrique Alexander Soto Guerrero (CS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Patricio Marcelo Morales Pinto (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor

Región de Coquimbo Comuna: Combarbalá Juan Rodrigo Fuentes Fernández (COM) - Pacto: Contigo Chile Mejor Juan Carlos Cabezón Araya (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Roberto Rojas Rojas (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: La Higuera Uberlinda Aquea Barraza (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor URbano Enrique Morales González (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: La Serena Rosana de Lourdes Adaros Pastén (DC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Camilo Alejandro Araya Plaza (COM) - Pacto: Contigo Chile Mejor Ernesto Leonardo Velasco Rodríguez (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Mauricio Ibacache Velásquez (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Rayén Alfonsina Pojomovsky Aliste (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Vicuña Erich Grohs Marín (RN) - Pacto: Chile Vamos Cristián Pinto Torres (RN) - Pacto: Chile Vamos Mario Aros Carvajal (IND) - Pacto: Chile Vamos Enrique Eduardo Silva Rojas - Pacto: Chile Vamos



Región de Valparaíso Comuna: Cartagena Bernardo Luis Álvarez García (COM) - Pacto: Contigo Chile Mejor Pamela Alejandra Álvarez Morales (RD) - Pacto: Contigo Chile Mejor Hernán Humberto Pacheco Veldebenito (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Patricia Alejandra Quiroz Pehuenche (PPD) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Concón Sandra Contreras Álvarez (UDI) - Pacto: Chile Vamos Pablo Estevan Rojas Daydi (IND) - Pacto: Chile Vamos María José Aguirre Neuenschwander (IND) - Pacto: Chile Vamos Gabriela Orfali Abud (IND) - Pacto: Chile Vamos Comuna: Limache Luciano Valenzuela Romero (IND) - Pacto: Chile Vamos Danilo Sandoval Sarabia (IND) - Pacto: Chile Vamos Comuna: Nogales Patricia Alejandra Ortega Valencia (PR) - Pacto: Contigo Chile Mejor Jonathan Moises Vásquez León (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Puchuncaví Erika Jeanette Galarce Meléndez (PPD) - Pacto: Contigo Chile Mejor María Jesús Morales Alicera (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Quilpué Carolina Corti Badia (RN) - Pacto: Chile Vamos Mónica Neira Elgueta (IND) - Pacto: Chile Vamos Viviana Núñez Carrasco (IND) - Pacto: Chile Vamos Comuna: Valparaíso Guillermo de la Maza Ramírez (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Boris Kuleba Valdés (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Camila Tatiana Hernández Nieto (CS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Consuelo del Pilar Requena Baez (FRVS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Sebastián Francisco Tobar Arancibia (PL) - Pacto: Contigo Chile Mejor Omar Gabriel Valdivia Álvarez (PPD) - Pacto: Contigo Chile Mejor

Región Metropolitana Comuna: Buin Tamara Paulina Aguilera Cartagena (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor MArcelo Patricio Aguilera Soto (PL) - Pacto: Contigo Chile Mejor Marcelo Álvarez Álvarez (FRVS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Ariel Iván Gómez Muñoz (PPD) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Calera de Tango Juan Ignacio Cornejo (COM) - Pacto: Contigo Chile Mejor Daneritt Jael Faúndez Cornejo (PL) - Pacto: Contigo Chile Mejor Catalina Magaña Iturriaga (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Andrea Paola Serrano Flores (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Jacqueline Andrea Valenzuela (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Constanza Raquel Valenzuela Rocuant (INT) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Independencia Agustín Iglesia Muñoz (IND)- Pacto: Chile Vamos Manuel Alejandro Jara Vargas (IND) - Pacto: Chile Vamos Rodrigo Barco Sánchez (IND) - Pacto: Chile Vamos Comuna: Isla de Maipo Jorge Luis Alfaro Acevedo (CS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Carlos Antonio Maureira Navarrete (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Carlos Francisco Adasme Godoy (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: La Florida Alejandra Parra Galasso (UDI) - Pacto: Chile Vamos Felipe Manculla Mejías (RN) - Pacto: Chile Vamos Janett Fernández Pizarro (IND) - Pacto: Chile Vamos Daniel Reyes Morales (IND) - Pacto: Chile Vamos Nicolás Alejandro Hurtado (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Catalina Pozo Lagos (PAH) - Pacto: Contigo Chile Mejor Reinaldo Rosales Méndez (PPD) - Pacto: Contigo Chile Mejor Rubén Rodrigo Rosales Sepúlveda (FRVS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Roberto Osvaldo Valenzuela Romero (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: La Granja Edita del Pilar Alarcón (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor José Luis Díaz Díaz (FRVS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Juan Valdés (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Alberto René Ramírez Vega (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Lo Barnechea Carlso Ward Edwards (UDI) - Pacto: Chile Vamos Felipe Alessandri Vergara (RN) - Pacto: Chile Vamos Andrea Araya Salazar (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Luis Felipe Vergara (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Paine Mario Antonio Arros Muñoz (FRVS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Ana Carolina Santis González (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Peñalolén Claudia Mora Vega (RN) - Pacto: Chile Vamos Paola Carrión Olivares (EVO) - Pacto: Chile Vamos Antonio Vásquez Améstica (IND) - Pacto: Chile Vamos Miguel Andrés Concha Manso (RD) - Pacto: Contigo Chile Mejor Ximena Adriana Llamin Heuichan (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor José Ruiz Yáñez (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Providencia Pedro Emilio Araya (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Macarena Fernández Donoso (CS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Giovanka Penélope Luengo Figueroa (FRVS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Bartolomé Reus Cordero (PL) - Pacto: Contigo Chile Mejor María Fernanda Villegas (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Puente Alto Erick González Moyano (UDI) - Pacto: Chile Vamos Karla Rubilar Barahona (IND) - Pacto: Chile Vamos Luis Escanilla Benavides (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Vladimir Alejandro González (PL) - Pacto: Contigo Chile Mejor



Región de O'Higgins Comuna: Machalí Christian Villegas Garete (IND) - Pacto: Chile Vamos José Miguel Urrutia Celis (IND) - Pacto: Chile Vamos Comuna: Nancagua Richard Cáceres Osorio (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Luis Eduardo Escanilla Gaete (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Olivar Rodrigo Antonio Lagos Fuentes (PDC)- Pacto: Contigo Chile Mejor Carla Paz Guajardo Pozo (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Paredones Sammy Ormazábal López (PPD) - Pacto: Contigo Chile Mejor Emiliano Guerrero Torres (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Rancagua Carlos David OCtavio Arellano (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Hugo Alfredo Boza Valdenegro (FRVS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Patricio Humberto Henríquez (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Valentina Belén Cáceres Monsálvez (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Roberto Antonio Villagra Reyes (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: San Fernando Robert Patricio Arias Solis (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Jorge Armando Chamorro Carrasco (PR) - Pacto: Contigo Chile Mejor María José Díaz Becerra (PPD) - Pacto: Contigo Chile Mejor Laura Loreto Martínez Balcarzel (FRVS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Javier Esteban Novoa Ulloa (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Santa Cruz Carlos Patricio Cisterna Pavéz (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Rossana Fátima González Vargas (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Pedro Aladino Zúñiga Poblete (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor

Región del Maule Comuna: Curepto Enrique Jacob Giadach Contreras (PR) - Pacto: Contigo Chile Mejor Osvaldo Alfonso Barrios Castillo (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Patricio Alejandro Lara González (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Linares Carlos Alberto Castro Romero (RD) - Pacto: Contigo Chile Mejor Michael Eric César Concha Salvo (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Lenin Fuentes Barros (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Talca Hernán Guillermo Astaburuaga Inostroza (PS)- Pacto: Contigo Chile Mejor Juan Carlos Figueroa Urrutia (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Sixto González Soto (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Carolina Andrea Loren Vásquez (FRVS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Carlo Franco Campana Vilches (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Carolina Andrea Soto Tapia (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor

Región de Ñuble Comuna: Coihueco Juan Muñoz Quezada (UDI) - Pacto: Chile Vamos Russel Cabrera Parada (IND) - Pacto: Chile Vamos Comuna: Portezuelo Adan Zapata Figueroa (RN) - Pacto: Chile Vamos Alan Ibáñez García (UDI) - Pacto: Chile Vamos

Región de Biobío Comuna: Concepción Héctor Muñoz Uribe (PSC) - Pacto: Partido Social Cristiano e Independientes Daniel PAcheco Ponce (PSC) - Pacto: Partido Social Cristiano e Independientes Comuna: Lebu Francisco Javier Yevenes Núñez (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Glenda Lorena Bahamondes Vidal (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Nestor MAtamala Peña (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Lota Luis Wladimir Carrillo Mercado (PC)- Pacto: Contigo Chile Mejor Héctor Hidalgo Torres (PPD) - Pacto: Contigo Chile Mejor Mauricio Torres Ferrada(PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Mulchén Juan Francisco Vilches Riquelme (RN) - Pacto: Chile Vamos Francisco Jara Delgado (IND) - Pacto: Chile Vamos Comuna: Penco Justo Arsenio Inzunza Habach (PR) - Pacto: Contigo Chile Mejor Freddy Antonio Neira Paredes (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Leopoldo Valencia Silva (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Carlos Alfredo Contreras Parra (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: San Pedro de la Paz Gabriel Francisco Acuña Vásquez (PR) - Pacto: Contigo Chile Mejor Camila Ortiz Cáceres (RD) - Pacto: Contigo Chile Mejor Audito Retamal Lazo (PPD) - Pacto: Contigo Chile Mejor Felipe Vásquez Carrasco (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Talcahuano Mikel Gotzon Capetillo Cárdenas (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Roberto Fernando Pino Seguel (CS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Eduardo Saavedra Bustos (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Matías Ignacio Coloma Arriagada (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor



Región de La Araucanía Comuna: Carahue Jonnathan Hidalgo Quezada (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor José Eduardo Merino Yáñez (PPD) - Pacto: Contigo Chile Mejor Carlos Pino Benavides (PR) - Pacto: Contigo Chile Mejor Paola Retamal Arévalo (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Caracautín Luis Alberto Coulon López (PR) - Pacto: Contigo Chile Mejor Jorge Patricio Ruminot Villenas (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Freire Luis García Friz (RN) - Pacto: Chile Vamos Ivette Gutiérrez Seguel (UDI) - Pacto: Chile Vamos Claudio Cárcamo Paredes (IND) - Pacto: Chile Vamos Erwin Fabián Orellana Sáez (IND) - Pacto: Chile Vamos Comuna: Lautaro Gastón Muñoz Riego (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Piero Edgardo Jara Ruiz (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Guillermo Hernán Jaramillo Salazar (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Pitrufquén Martín Salazar Carvajal (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Mauricio Guy Alexis Teillier del Valle (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Pucón Sebastián Álvarez Ramírez (EVO) - Pacto: Chile Vamos Cristián Hernández Schmidt (RN) - Pacto: Chile Vamos Daniela García Mintz (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Edita Esther Mansilla Barria (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Purén Claudia Zapata Ramírez (RN) - Pacto: Chile Vamos Frann Barbieri Fernández (EVO) - Pacto: Chile Vamos Jorge Astete Vallejos (IND) - Pacto: Chile Vamos Rolando Flores Fernández (IND) - Pacto: Chile Vamos Comuna: Saavedra Juan Héctor Pavez Cortés (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Enrri Danilo Bañares Alarcón (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor

Región de Los Ríos Comuna: Futrono Leonila Sáez Alarcón (UDI) - Pacto: Chile Vamos Margot Cárdenas Saldoval (EVO) - Pacto: Chile Vamos Rebeca Asenjo Jaramillo (RN) - Pacto: Chile Vamos Camilo Daniel Céspedes Gutiérrez (IND) - Pacto: Chile Vamos Fernando Javier Flandez Montecinos (PPD) - Pacto: Contigo Chile Mejor Pamela González Espinoza (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Roberto Antonio Rosas Casas (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Lanco Eduardo Uribe Campos(RN) - Pacto: Chile Vamos Rolando Peña Riquelme (IND) - Pacto: Chile Vamos Comuna: Mariquina Johana Catalán Manquepillán (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Marta Pamela Dornemann Rojas (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Rodrigo Francisco Salazar Jiménez (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Paillaco Gastón Alejandro Fuentes Sepúlveda (PPD) - Pacto: Contigo Chile Mejor Gabriel Eduardo Montecinos (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Cristian Navarrete Quezada (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Comuna: Panguipulli Georgina de Carmen Cuyul (PPD) - Pacto: Contigo Chile Mejor Cristopher Erasmo Hidalgo (PR) - Pacto: Contigo Chile Mejor Rodrigo Valdivia Orias (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor

Región de Los Lagos Comuna: San Pablo Marco Antonio Carrillo Bravo (PPD) - Pacto: Contigo Chile Mejor Fernando Marcelo Heckmann Navarro (PDC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Miguel Angel Godoy Noriega (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor Sergio Leonardo Uribe Barrientos (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor

Región de Aysén Comuna: Aysén Marco Gillibrand Marín (EVO) - Pacto: Chile Vamos Luis Martínez Gallardo (UDI) - Pacto: Chile Vamos Comuna: Guaitecas Bans Puinao Carimoney (EVO) - Pacto: Chile Vamos Daniel Barria Nahuelquín (IND) - Pacto: Chile Vamos

Región de Magallanes Comuna: Punta Arenas Dalivor Pavel Eterovic Díaz (PC) - Pacto: Contigo Chile Mejor Christian Ariel Gallardo Castro (PS) - Pacto: Contigo Chile Mejor Verónica Noelia Aguilar Martínez (IND) - Pacto: Contigo Chile Mejor







¿Cuáles son las regiones donde hay primarias de gobernadores?

Región de Coquimbo

Por el pacto Chile Vamos:

Cristián Rondenelli Orrego (UDI)

Roberto Vega Campusano (RN)

Cristóbal Nicolás Julia de la Vega (IND)

Región de Aysén

Por el pacto de Chile Vamos: